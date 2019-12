Kaum wiederzuerkennen: Die heutige Scheune zierten einst zwei Türmchen – die Postkarte zeigt das Gebäude vermutlich in den 1930er-Jahren als Ausflugslokal "Haus am See". © Foto: Heimatverein Kagel

Anke Beißer

Kagel (MOZ) Der Heimatverein Kagel hat ein Konzept entwickelt, wie der Lehngutshof im Herzen des Dorfes aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden könnte. Ziel sei es, eine der historischen Bedeutung des Areals angemessene Nutzung und Bebauung vorzubereiten, sagt die Vorsitzende Elisabeth Turowski.

Laut der Idee soll das zirka 1,5 Hektar große Gelände 14 Wohnungen in vier anderthalbgeschossigen Reihenhäusern aufnehmen. Eines, das Vorderhaus an der Hauptstraße, sollte dem alten Gutshaus nachempfunden werden und so den historisch angelegten Charakter des Areals unterstreichen. Die Gebäude sollen ein Ensemble ergeben, das an einen Vier-Seiten-Hof erinnert. Den innenliegenden Platz könnte ein Brunnen schmücken.

Die Scheune gut einbinden

Was die Scheune anbelangt, so regt der Heimatverein den Anbau einer Hausmeister- oder "Kümmerer"-Wohnung an. Das Bestandsgebäude soll als Kalt-Halle erhalten bleiben. Als Nutzung werden Feste vorgeschlagen, könnten Märkte abgehalten, ein Radler-Reparaturstützpunkt sowie eine Imkerei angesiedelt werden. Denkbar wären auch ein Atelier für Künstler und eine Werkstatt für Handwerker. "Schön wäre es zudem, wenn sich eine Sozialstation beziehungsweise eine Gemeindeschwester niederlassen würde", sagt Elisabeth Turwoski.

Denn der Verein regt generationenübergreifendes Wohnen an. Schließlich seien altersgerechte Angebote genauso gefragt, wie bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und Alleinerziehende mit Kindern. In der Gemeinschaft könnten dann alle Altersgruppen von einander profitieren, würde der Lehngutshof ein lebendiger Ort inmitten des Dorfes werden. "Der Lehngutshof existiert seit mehr als 600 Jahren und war bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer der Dorf-Verwaltungssitz in Kagel", weiß Elisabeth Turowski. Sie würde es begrüßen, wenn das Gelände diese Bedeutung ein Stück weit zurück erhält.

Streuobstwiese wächst noch

Der Heimatverein hat sein Konzept bereits vor längerer Zeit im Ortsbeirat vorgestellt und ist auf offene Ohren gestoßen. Das Papier wurde bereits der Gemeindeverwaltung übergeben und soll Anfang 2020 im Bauausschuss vorgestellt werden. Für erste Veränderungen auf dem Gelände hat die Anlage der Streuobstwiese gesorgt. Hinter der Scheue wurden die ersten 13 Bäume gepflanzt, die restlichen 13 sollen zeitnah, möglichst vor Weihnachten, folgen.