Matthias Braun

Frankfurt (MOZ) Wenn die Drittliga- Handballerinnen des Frankfurter HC und des TV Oyten am Sonnabend um 16 Uhr in der Brandenburg-Halle zum letzten Spiel des Jahres aufeinandertreffen, eint beide Teams eine Gemeinsamkeit. Sowohl bei den Oderstädterinnen als auch bei den Niedersachsen aus der Nähe von Bremen stehen seit Anfang November neue Trainer an der Seitenlinie.

Während beim FHC Dietmar Schmidt die Aufgaben von Wolfgang Pötzsch übernahm, sah sich der Vorstand des TV Oyten nach nur einem Sieg aus sieben Spielen gezwungen, die Zusammenarbeit mit Coach Jörg Leyens zu beenden. Unter dem neuen Trainer-Duo Lars Müller-Dormann und Marc Winter, das auch für die Männermannschaft und die männliche A-Jugend verantwortlich ist, schrammten die "Vampires" anschließend gegen den SC Alstertal-Langenhorn mit 23:25 nur knapp am zweiten Saisonsieg vorbei. Beim TV Hannover-Badenstedt schafften sie fast die Sensation, unterlagen erst in der Schlussphase knapp mit 29:30.

Gäste haben nur 2:18 Punkte

Zuletzt reichte es auch beim 20:27 gegen die bis dato sieglose HG O-K-T nicht zum erhofften Befreiungsschlag. Mit 2:18 Zählern finden sich die Norddeutschen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und in akuter Abstiegsgefahr wieder. "Natürlich hatten wir uns das gegen O-K-T ganz anders vorgestellt", sagte Marc Winter. "Vielleicht haben wir im Vorfeld zu viel Druck aufgebaut und das Spiel zu hochstilisiert."

Genau das Gegenteil dürfte am Sonnabend der Fall sein, wenn Oyten bei den ambitionierten Frankfurterinnen nur Außenseiter ist. Dietmar Schmidt, dessen Team unter seiner Regie nach drei Siegen und dem starken Unentschieden beim Nordmeister Hannover noch unbezwungen ist und den Blick in der Tabelle wieder offensiv nach oben richtet, ist sich dessen bewusst und warnt. "Oyten hat doch nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Das ist durchaus nicht ungefährlich für uns", weiß der 67-Jährige. "In Hannover haben sie bereits gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Das dürfen wir in keiner Sekunde unterschätzen, sonst erlebt man schnell eine böse Überraschung. Meine Mannschaft ist sich dessen aber bewusst und wird diese Aufgabe mit der notwendigen Vorbereitung und Konzentration angehen", verspricht der FHC-Trainer.