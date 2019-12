Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Das dritte Advents-Wochenende ist das des Weihnachtsmarktes in Fürstenwalde. Mit einem Stand dabei: der FSV Union. Heute ist Manuela Patze, Geschäftsführerin desVereins, von 14 bis 16 Uhr dort zu finden. Abgelöst wird sie von Spielern aus dem Kader des Fußball-Regionalligisten. Angekündigt sind Jason Rupp – zuletzt beim spektakulären 3:3 gegen den ZFC Meuselwitz Schütze des späten Ausgleichs – und Gian Luca Schulz, David Vetterlein, Franz Hausdorf und Mirko Marulli. Von 16 bis 19 Uhr werden die Kicker Fragen beantworten und sicher für das eine oder andere Selfie zur Verfügung stehen. Sie haben zudem Autogrammkarten dabei, verkaufen neue Fanartikel sowie Glühwein und Kinderpunsch.

Tags darauf sind Nachwuchstrainer des FSV Union am Stand des Vereins anzutreffen, ab 16 Uhr dann wieder Spieler der ersten Mannschaft. Den Ausklang macht die Zweite am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

BAK nur mit zwei Heimsiegen

In der Regionalliga Nordost steht derweil noch der zweite Rückrunden-Spieltag an. Die Domstädter müssen beim Berliner AK antreten, gegen den das Hinspiel auf eigenem Platz 0:2 verloren ging. Mittlerweile rangieren die Hauptstädter, die nur zwei ihrer bisher acht Heimspiele gewinnen konnten, vier Plätze und fünf Punkte hinter den Gästen. Die Partie wird am Sonntag um 13.30 Uhr im Poststadion in Moabit angepfiffen.