Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Vier Turniere stehen auch an diesem Wochenende im Plan. Alle werden erneut in der Sporthalle "Neue Zeit" ausgetragen.

Am Sonnabend beginnen um 10 Uhr die E-Junioren mit der Qualifikationsrunde zur Landesvorrunde. Am Nachmittag spielen ab 14 Uhr die D-Junioren in so einer Qualifikationsrunde. Am Sonntag ab 10 Uhr treten sechs C-Junioren-Teams in einer Quali-Landesvorrunde gegeneinander an. Um den Meistertitel unterm Hallendach spielen die Ü-50-Herren am Sonntag ab 14 Uhr.

Acht E-Teams im Vergleich

Bei den acht- bis neunjährigen Fußball-Kindern kämpften zuletzt die besten acht Mannschaften um den Kreismeistertitel unterm Hallendach.

In der A-Gruppe lieferte sich ein gleichstarkes Vierer-Feld einen harten Kampf um die beiden Halbfinalplätze. Am Ende reichten dem VfB Gramzow und dem Penkuner SV E2 je fünf Punkte zum Weiterkommen. Der SV Boitzenburg (3) und Rot-Weiß Prenzlau (1) schieden für den Überkreuzvergleich aus.

In der Gruppe B überzeugte der Penkuner SV E1 mit sieben Punkten auf Platz 1. Das letzte Halbfinalticket löste Blau-Weiß Gartz (5) gefolgt von Rot-Weiß Prenzlau E3 (3) und FC Schwedt E3 (1).

Es folgten die Halbfinals, in denen sich Blau-Weiß Gartz mit 1:0 gegen Gramzow und Penkun E1 mit 2:0 gegen Penkun E2 durchsetzte. In Siebenmeterschießen wurden die hinteren Plätze ausgeschossen. Der FC Schwedt E3 gewann mit 2:0 gegen Rot-Weiß Prenzlau E2 und kam damit auf Platz 7 ein. Das Schießen um Rang 5 gewann der SV Boitzenburg gegen Rot-Weiß Prenzlau E3 mit 2:0.

Im kleinen Finale landete der VfB Gramzow einen hauchdünnen 1:0-Erfolg gegen den Penkuner SV E2. Das Gramzower Siegtor erzielte Jette Both. Mit 2:0 setzte sich Gartz gegen Penkun E1 im Endspiel durch und bekam den Siegerpokal.

Die Spielzeit aller Partien betrug einmal zehn Minuten. Schiedsrichter waren Thomas Ziesing umd Maurise Martini.

Als "Bester Torwart" des Turniers bekam Lenny Blum vom Penkuner SV E1 eine Auszeichnung und den Titel "Bester Spieler" heimste Nikodem Bzysko vom Penkuner SV E1 ein.