Elke Lang

Bad Saarow (Freie Autorin) Im Bett wälzt sich ein Junge herum, ein großer, zugegeben, und eigentlich kein richtiger. Es war die Berliner Schauspielerin Susann Kloss, die den "Kleinen Häwelmann", das Kunstmärchen von Theodor Storm, am Donnerstag auf Einladung des Fördervereins Kurort Bad Saarow in der Bad Saarower Bibliothek Kindern vorspielte. Der Häwelmann, ein Fischerjunge, zog sich erst einmal die Gummistiefel aus und bat dabei um Hilfe. Diese wurde ihm gern durch einen Jungen aus der Reihe der Zuschauer gewährt. "Kennt ihr das auch, nicht einschlafen zu können", fragte die Schauspielerin. "Und was macht ihr dann, was sind eure Tricks?" Sie selbst jedenfalls versuchte es mit einem Schlafliedchen, bei dem alle Kinder so aufmerksam zuhörten, dass man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können.

Susann Kloss ist eine Märchenerzählerin, die nicht nur auf einem Stuhl sitzt und erzählt, sondern kleine Szenen der Handlung vorspielt und dabei die Kinder mit einbezieht. Immer wieder unterbricht sie und fragt: Was passiert jetzt? Wie denkt ihr, geht die Geschichte weiter? Damit konnte sie über eine halbe Stunde die Kinder fesseln, die danach noch die Gelegenheit bekamen, das, was sie gesehen hatten, aufzuzeichnen. Der Abend gehörte dann allein Erwachsenen mit der "Weihnachtspost".