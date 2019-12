Martina Gubernus

Prenzlau Auch in diesem Jahr nahmen Karateka aus dem Schwedter Karate-Verein am Uckermark-Cup im Fudokan Karate teil. Sechs Sportler stellten sich der Herausforderug, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Ausgetragen wurden die Disziplinen Kata-Einzel, Kata-Team sowie Kumite.

"Unsere jungen Kämpfer gingen hoch motiviert und gut vorbereitet an den Start. Vier von sechs errangen einen Platz auf dem Podest in den verschiedenen Kategorien", erzählte Dietmar Gubernus, Trainer der Schwedter.

Medaillengewinner waren Tabea Wernke (AK 10,8. Kyu), die zwei Bronzemedaillen in Kumite und Kata-Einzel erreichte. Bronze bekamen auch Pia König (AK 7, 8. Kyu) in Kata Team, Emil König (AK 7, 8. Kyu) in Kata-Team und Oliver Brüdigam (AK10, 8. Kyu) in Kata-Team.

Patrick Fechner und Hanna Strache gingen diesmal leer aus. Nicht nur der Trainer war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die mitgereisten Eltern waren ebenso stolz auf ihre Kinder. Auch hier hat sich der Fleiß im Training ausbezahlt und es konnten fünf Medaillen mit nach Schwedt genommen werden.

Für alle anderen Teilnehmer gibt es einen Spruch zur Motivation: "Du verlierst nie, entweder du gewinnst oder lernst". Ein besonderer Dank geht an den Ausrichter Azato Prenzlau, der mit seinen vielen Helfern für einen guten Wettkampf sorgte.