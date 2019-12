Britta Gallrein

Bernau Wie klein die Fußballwelt ist, wird gerade einmal wieder beim Brandenburgligisten Union Klosterfelde bewiesen. Dort wächst mit der Verpflichtung des neuen Torwart-Trainers Dirk Dittrich zusammen, was schon einmal zusammen gehörte. Denn Dittrich und Union-Trainer Gerd Pröger haben fast ihr ganzes Fußballerleben miteinander verbracht.

"Zu DDR-Zeiten haben wir schon gegeneinander gespielt. Dirk in einem Tor und ich im anderen", erinnert sich Pröger. "Ich war damals mit 34 Jahre der erfahrene Keeper, Dirk mit 19 der aufstrebende." Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn wurde Gerd Pröger Trainer beim Oranienburger FC. Er erinnerte sich an seinen einstigen Gegenspieler und holte Keeper Dittrich zu den Oberhavlern. Die Zusammenarbeit funktionierte, der OFC stieg 2001 in die Oberliga auf.

Dirk Dittrich erinnert sich noch gut an seine Zeit unter Trainer Pröger. Mit dabei war damals übrigens auch ein gewisser Daniel Dornbusch, der später Trainer des FSV Bernau in der Landesliga wurde und heute die A-Junioren betreut. "Gerd Pröger war nie ein Schleifer", berichtet Dittrich. "Ich mag ihn menschlich sehr. Es sagt, was er denkt und ist sehr ehrlich. Deshalb folgt man ihm gerne." Laut werde Pröger selten. "Er ist ein ruhiger, sachlicher Typ, der auch vor und nach dem Spiel durch seine guten Analysen überzeugt." Zu Hilfe komme Pröger dabei seine gute Vernetzung in der Fußballwelt. "Er kennt fast jeden Spieler, das ist Wahnsinn. So kann er sie immer gut einstellen."

Ein paar Jahre später trafen Pröger und Dittrich erneut aufeinander – diesmal beide als Trainer, engagiert beim FV Preussen, der damals noch Motor Eberswalde hieß und in der Oberliga spielte – übrigens zusammen mit dem 1. FC Union Berlin. Pröger war Trainer, Dittrich wurde sein Torwart-Trainer. "Das muss 2005/06 gewesen sein", überlegt Pröger.

Nachdem die Reise mit Motor zu Ende war, gingen beide getrennte Wege. Gerd Pröger trainierte unter anderem den FC Hennigsdorf, Dirk Dittrich wurde Jugendbereichsleiter beim FSV Bernau. "Aus den Augen verloren haben wir uns aber nie", berichtet Pröger.

Wie der Vater, so der Sohn

Und nun führte das Schicksal sie wieder zusammen. Dittrichs Sohn William spielt inzwischen wie einst sein Vater unter dem heute 65-jährigen Pröger – bei Union Klosterfelde. Seit 2016/17 steht der Wandlitzer dort an der Seitenlinie. Vater Dirk ist seitdem bei fast jedem Spiel dabei. Ende November kündigte Dittrich seinen Vertrag beim FSV Bernau. Der 50-Jährige will sich nun neuen Aufgaben widmen, fängt ab Januar im Nachwuchs-Leistungszentrum bei Union Berlin an, wird als Sportlehrer in der Kooperations-Grundschule der Berliner den Nachwuchs auf Trab bringen und ist auch für das Scouting der Eisernen verantwortlich.

Nebenbei wird er bei Union Klosterfelde wieder mit Gerd Pröger arbeiten. Dittrich verstärkt das Trainer-Team um Pröger und dessen Assistenten Co-Trainer Norman Jechow als Torwarttrainer. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", verkündet Dirk Dittrich. So kommt am Ende dann doch wieder zusammen, was zusammen gehört.