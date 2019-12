Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem kräftigen Minus im Haushaltsplan für 2020 geht die Stadt ins neue Jahr. Der am Mittwoch mehrheitlich beschlossene Plan geht von einem Minus von knapp drei Millionen Euro aus. An diesem Abend beschlossene zusätzliche Ausgaben lassen das Minus um nochmals mindestens 1,25 Millionen Euro ansteigen. Das nahm AfD-Fraktionschef Dr. Dietmar Buchberger zum Anlass, eine "völlig unverantwortliche Ausgabenerhöhung" anzuprangern. Die Stadt lebe von ihren Rücklagen, die aber eines Tages aufgebraucht seien.

Auch Die Linke lehnte geschlossen das Zahlenwerk ab. Mit Verweis auf den Anstieg der Fernwärmepreise bei den Stadtwerken sprach Fraktionschefin Ursel Degner von einem "Preisverstoß". Da der Wirtschaftsplan der Stadtwerke dem Haushalt beiliege, lehne man diesen ab (siehe obenstehender Artikel).

Für Überraschung sorgte, dass der Antrag der Grünen, 250 000 Euro für eine Jugend-Freizeitanlage in Nieder Neuendorf einzuplanen, eine von der SPD unterstützte Mehrheit erhielt. Anfangs hatten die Grünen einen auf 430 000 Euro geschätzten BMX- und Skaterpark gefordert, Das war im Sozialausschuss vor allem bei der SPD auf massive Kritik gestoßen. Auch am Mittwoch kritisierte Petra Winkel (SPD), dass ihr die "einseitigen Anträge für Nieder Neuendorf suspekt sind. Die werden immer schlimmer!" Und ihr Fraktionskollege Steffen Leber meinte, dass Nieder Neuendorfs Jugend die Angebote in der Kernstadt nutzen könne. Christine Freund (SPD) kritisierte: "Es gibt ja noch nicht mal eine Idee", was in Nieder Neuendorf entstehen solle. Dem hielt Grünen-Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck entgegen: "Wir wollen, dass die Jugendlichen befragt werden, was sie haben wollen." Weshalb die SPD (Ausnahme Petra Winkel) dennoch dem Antrag zustimmte, klärte sich nach der Sitzung. Von mehreren Seiten wurde vermutet, dass die SPD Bedenken hatte, keine Mehrheit für den Haushalt zu finden, und sich die Stimmen der Grünen sichern wollte.

Für Diskussionen sorgten auch die finanziellen Mittel, die für den Umbau der Fontanestraße bereitgehalten werden sollen. Vonseiten der Linken wurde kritisiert, dass die Art des Umbaus "Voraussetzungen schafft, die den Verkehr im Chaos enden lassen". Die Marwitzer Straße sei Beispiel genug, dass ein Radstreifen auf der Fahrbahn nicht den nötigen Abstand von 1,5 Meter zu den Fahrzeugen gewährt. Auch Gunnar Berndt (AfD) sprach sich gegen eine Verengung der Straße aus: "Es darf keinen Rückbau geben!" Für Fußgänger könnten Querungsinseln geschaffen werden. Er forderte: "Es darf nicht sein, dass Parkplätze massenhaft vernichtet werden." Dem hielt Röthke-Habeck entgegen: "Sie betrachten nur die Autofahrerperspektive. Die Straße muss zugunsten des Fußverkehrs schmaler gemacht werden." Der fürs Bauen zuständige Fachbereichsleiter Daniel Stenger versuchte, die Wogen zu glätten: "Sie schaffen heute nur die Ermächtigung, dass wir bauen können." Der Projektbeschluss, in dem die Ausführungsplanung geregelt wird, werde später zur Diskussion vorgelegt.