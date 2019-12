Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Beim Tag der offenen Tür in ihrer Reitweiner Wiesenkeramik-Werkstatt haben die Besucher Marina und Oreana Blumhagen am ersten Advents-Wochenende die großen, leuchtenden Tannenbäume förmlich aus der Hand gerissen. Und auch andere zu erleuchtende keramische Kunstwerke gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln. Das Geschirr, das viele Jahre lang das Sortiment in der Werkstatt in Marina Blumhagens Elternhaus am Hathenower Weg dominiert hat, ist ein Auslaufmodell: "Die Nachfrage nach besonderen Einzelstücken und vor allem nach Keramik für den Außenbereich ist deutlich gestiegen. Darauf reagieren wir", sagt die Senior-Chefin der Reitweiner Keramik-Werkstatt.

Im kommenden Jahr wird es 30 Jahr her sein, dass Marina Blumhagen (64) in ihren Geburtsort zurück gekehrt ist. Vor der Wende war die gelernte EDV-Facharbeiterin und Kulturwissenschaftlerin 15 Jahre lang in der Eisenhüttenstädter Kulturszene tätig. 1990 habe sie mit dem Ausbau der Werkstatt im Stall ihres Elternhauses ihr Hobby zum Beruf gemacht, so Marina Blumhagen.

Sie hat nicht lange experimentiert, sondern von Anfang an ihre robuste Wiesenkeramik gestaltet. Deren Grundlage ist ein Steinzeugton, der nicht nur wasserdichte, sondern auch hitze- und frostbeständige Keramik garantiert. In die Rohlinge arbeiten Marina Blumhagen und ihre Tochter Oreana Gräser, Kräuter und andere Pflanzen ein, die sie im Garten und auf den Wiesen ringsum ernten. Fenchel, Lavendel, Schafgarbe und Co. werden zum Teil mit gebrannt. Typisch sind die braunen Sprenkel, die beim Brennen ausschmelzen und die Keramik so lebendig machen. Glasiert wird die Reitweiner Wiesenkeramik hingegen nur selten.

Die Nachfolge in der kleinen Familienwerkstatt ist gesichert: Oreana Blumhagen, die schon als Kind ihre ersten Töpferversuche unternommen hatte, ist "vom Töpfer-Virus infiziert", wie sie sagt. In einer bekannten Familientöpferei an der Nordsee hat sie das Handwerk erlernt – und mehr als ihre eigene Töpferscheibe mit nach Hause gebracht.

"Einzelstücke herzustellen und immer neue Formen zu kreieren, macht mir besonderen Spaß", sagt die 41-jährige Reitweinerin. Im vorigen Jahr haben sie und ihre Mutter begonnen, Lichtkugeln und Lampen aller Art für den Innen- und Außenbereich zu gestalten. Und auch andere figürliche Keramik ist in der Reitweiner Wiesenkeramik-Werkstatt voll im Kommen: die Palette reicht von Gartenkugeln und -Stelen über Lausteufel und Gartentiere bis zu Vasen und Pflanzgefäßen. Im jetzigen Weihnachtsgeschäft sind große, leuchtende Schnee- und Weihnachtsmänner sowie Tannenbäume und Anhänger für den Weihnachtsstrauß die Renner – und Vogelhäuschen.

Keramik für die gefiederten Gartenfreunde – neben Vogelhäusern auch ideenreich gestaltete Tränken und Nistkästen – ist inzwischen so beliebt, dass Blumhagens Anfang Februar zu speziellen Vogelhäuschen-Tagen in ihre Werkstatt einladen.

Eigener Stand im SMC

Für das besondere keramische Weihnachtsgeschenk sind Marina und Oreana Blumhagen an diesem Wochenende noch an ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Frankfurter Marienkirche und vom 16. bis 23. Dezember im Spitzkrug-Multi-Center (SMC) zu erreichen. Fast 20 Jahre lang hatte Marina Blumhagen, bis 2012, in dem Einkaufstempel, ebenso wie im Eisenhüttenstädter City-Center eigene, kleine Tee- und Geschenkeläden, in denen es auch ihre Keramik gab.

Aus der Zeit weiß die Töpferin, was die Kunden mögen: Nützliche und dekorative Kombi-Präsente. Doch auch da sollte möglichst alles aus regionaler Herkunft sein. Und so bieten Marina und Oreana Blumhagen ihre Tee- und Saftbecher jetzt auch im Körbchen mit Honig vom benachbarten Reitweiner Imker oder mit Fruchtaufstrichen aus der Manschnower Manufaktur von Ramona Streich an.