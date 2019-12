Nadja Voigt

Neurüdnitz (MOZ) Die Sanierung der Europabrücke zwischen dem deutschen Neurüdnitz und dem polnischen Siekierki ist nicht nur touristisch ein Leuchtturmprojekt für die Region, sondern auch haushälterisch für das Amt Barnim-Oderbruch ein dicker Brocken. Bei dem deutsch-polnischen Millionenprojekt, mit EU-Mitteln gefördert und nun auf den Weg gebracht, steht viel auf dem Spiel. Deshalb will Verwaltungschef Karsten Birkholz, was die Brückenpfeiler anbetrifft, Tatsachen schaffen. Die sollen überbaut werden, dafür liegt die Genehmigung vor. Die Deadline zur Umsetzung ist jedoch bereits der 31. Dezember. "Allerdings hat nun der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Einspruch erhoben", berichtete der Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch den Abgeordneten bei der jüngsten Amtsausschusssitzung. Deshalb laufe nun beim Landkreis Märkisch-Oderland eine Anfrage zur Umsetzung. "Wir wollen die Pfeiler endlich unbrauchbar machen."

Wie bereits berichtet, soll es fünf Ausgleichsnistplätze auf deutscher Seite für mögliche Uhu-Paare geben. Das gleiche Prozedere ist auf polnischer Seite geplant. Das Aufstellen der Brutmöglichkeiten soll ebenfalls noch in diesem Jahr angegangen werden, so Karsten Birkholz am Dienstag. Nach Möglichkeit sollen die Nistplätze in Bäumen geschützt angebracht werden: "Im nahen Umfeld der Brücke, aber dennoch weit genug weg."

Lange schwelender Konflikt

Seit sich 2013 ein Uhu den Brückenpfeiler als Kinderstube ausgesucht hatte, scheitern regelmäßig alle Projekte rund um die Brücke. So war bereits geplant, das technische Denkmal mit Draisinen zu befahren. Das musste zunächst immer wieder verschoben werden, irgendwann zog sich der Investor ganz und gar zurück. Auch Architekten-Pläne für eine gastronomische Einrichtung oberhalb der Oder lagen zurückliegend in der Schublade.

Schon lange kollidieren an diesem besonderen Ort bereits die Interessen derer, die die alte Brücke erhalten und für Touristen nutzbar machen wollen, mit den Interessen derer, die das Wohl der seltenen Tiere und ihrer Nachkommen im Fokus haben.