Strausberg (MOZ) Gegen 5.40 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall in den Spitzmühlenweg gerufen. Dort waren ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 61-jährige Fahrerin eines Toyota den 29 Jahre alten Radfahrer übersehen. Der 29-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1800 Euro geschätzt.