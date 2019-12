Udo Plate

Zechin (MOZ) Auf der Kegelbahn am Freibad geht für die Verbandsliga-Kegler der SG Zechin am Sonnabend (13 Uhr) gegen den derzeitigen Tabellensechsten KV Lauchhammer der Nervenkitzel zum Rückrundenauftakt weiter. Bisher entpuppte sich Philipp Strehl mit einem Auswärtsschnitt von 552 Holz als bester Spieler in den Reihen der Gäste. Ebenso nicht zu unterschätzen ist Gerald Wobst, der mit einem Schnitt von 548 Holz glänzte. Im Hinspiel hatten die Zechiner wenig zu bestellen. Vielmehr trumpfte die Heimtruppe mit 3362:3275 Holz und 5:3-Punkten auf und schickten die Oderbrücher geschlagen auf die Heimreise. Lauchhammers Philipp Strehl erwies sich seinerzeit mit fantastischen 609 Holz als der überragende Akteur. Gleich zu Beginn der Saison wurden die Oderbrücher also richtig wach gerüttelt und mussten danach einige sportliche Register ziehen, um gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Mit dem derzeitigen vierten Platz im Gesamtklassenment haben die SG-Kegler den doch holprigen Auftakt zumindest teilweise revidiert.

Dennoch gibt es für die Mannen um Zechins Kapitän Robert Lehmpfuhl zum Rückrundenauftakt noch eine kleine Rechnung mit den Gästen zu begleichen.

Wie immer sind Zuschauer und Interessierte in der Zechiner Spielstätte gern gesehene Gäste, um die Greens anzufeuern. Für die Fans aus der Ferne wird es den Liveticker geben.