Matthias Wagner

Eberswalde Gesagt, getan, heißt es und wie das geht, zeigte dieser Tage die Wohnungsgenossenschaft 1893 in Finow. Im Frühjahr waren Thomas Simon, Geschäftsführer der Barnimer Energiegesellschaft und Volker Klich, Vorstandsmitglied der 1893, eher spontan ins Gespräch gekommen. Klich zeigte sich sofort begeistert von der Idee der Nutzungsteilung bei Elektroautos, auch E-Carsharing genannt. Und so steht der 1893 seit November ein Elektro-Auto vom Typ Renault ZOE aus der BARshare-Flotte der Barnimer Energiegesellschaft zur Verfügung, das auch von anderen gefahren werden darf. "Das Elektro-Auto ergänzt unseren eigenen Fuhrpark und es passt wunderbar zu uns", freut sich 1893-Vorstand Volker Klich. Die Genossenschaft versteht sich als moderner und serviceorientierter Dienstleister.

Ausleihstation in Finow

Am Dienstag wurde das Elektro-Fahrzeug nun offiziell vorgestellt. Zusammen mit den Kreiswerken betreibt die 1893 neben dem Genossenschaftshaus an der Ringstraße 183 in Finow ab sofort eine Ausleihstation. Die mittlerweile vierte in Eberswalde. 15 E-Fahrzeuge sind in der Wald-stadt unterwegs, sieben weitere in Bernau. "2020 soll der Fuhrpark verdoppelt werden", stellt Thomas Simon in Aussicht.

Wochentags steht das Auto der 1893 für eigene Fahrten zur Verfügung. Jeweils ab 17 und am Freitag bereits ab 12 Uhr, sowie am gesamten Wochenende kann es im Grunde jeder für ein geringes Salär nutzen, der einen Führerschein hat. Alle Informationen zum Registrieren und Buchen gibt es auf barshare.de oder mit Hilfe der entsprechenden App.

Die 1893, die Zahl steht übrigens für das Gründungsdatum, verfügt derzeit über einen Bestand von rund 3.600 Wohnungen in den Stadtteilen Westend und Stadtmitte sowie in Finow, im Brandenburgischen Viertel und in Nordend-Leibnizviertel.

Für Jung und Alt bietet die Genossenschaft einen bunten Mix vielfältiger Angebote weit über das Wohnen hinaus. Nun kommt auch Elektromobilität dazu.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der 1893", sagte Saskia Schartow, die das BARshare-System für die Kreiswerke Barnim koordiniert. "Das Fahrzeug ist auf diese Weise gut ausgelastet und zu normalen Feierabendzeiten, an Wochenenden oder Feiertagen können viele andere es nutzen", ergänzt sie. Geteilte Freude ist eben doppelte Freude.