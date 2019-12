Rike Kersten

Schildow Mit einem gemütlichen Adventssingen wurde am Wochenende die Saison im Schildower "Café Rosarot" beendet. Bei kühlen Temperaturen erwärmten die Schülerband "Atypical" und die Schildower Sängerin Charlotte die Herzen der Gäste und inspirierten in dem zweistündigen Programm zum Mitsingen. Weihnachtsklassiker wie "Stille Nacht" oder "Fröhliche Weihnacht" wechselten sich mit neuen Songs ab. Von den ausgegebenen Texten wurde reichlich Gebrauch gemacht. Das musikalische Publikum war vielstimmig dabei.

Das kleine Café am südlichen Rand der Gemeinde Mühlenbecker Land ist ein reiner Familienbetrieb. "Inzwischen ist das Café längst kein Geheimtipp mehr", sagt Betreiber Michael Kudella. Die Gäste kämen vom gegenüberliegenden Reiterhof, aus dem Ort, aber inzwischen auch aus Berlin und von weiter her, um die selbst gebackenen Köstlichkeiten zu genießen.

Mit dem gemeinsamen Singen gehen die Betreiber nun in den Winterurlaub. Im neuen Jahr ist es an den Wochenenden wieder geöffnet. "Bei uns können die Gäste die Seele baumeln lassen", sagt Kundella und schaut auf die liebevoll gestaltete Einrichtung. Er legt auch Wert auf individuell angerichtete Teller. Die Kuchenteller sind immer mit ein paar frischen Waldbeeren und Puderzucker gestaltet und kleine Kunstwerke. "Ab und zu kommen Spaziergänger ins Café, die eigentlich nur schauen möchten und bleiben den ganzen Nachmittag.", freut sich Michael Kudella über die Resonanz. "Oft besuchen sie uns dann am nächsten Wochenende mit Freunden wieder." So kommt es schon einmal vor, dass man nicht gleich einen Platz findet, aber vergrößern will sich Familie Kudella mit dem "Rosarot" in absehbarer Zeit nicht. "Die Atmosphäre soll so erhalten bleiben, und wir wollen alles halbwegs alleine bewerkstelligen können", meint Janine Kudella.

Das "Café Rosarot" ist an der Ecke Hermsdorfer Straße/Akazienstraße in Schildow zu finden. Ab Januar ist es Sonnabends von 14 bis 18 Uhr und sonntags 13 bis 18 Uhr geöffnet.