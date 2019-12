Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) An den Adventswochenenden zieht es viele Familien wieder mit Axt und Säge nach draußen. Ein Weihnachtsbaum aus dem Wald – "das ist ökologisch gesehen eigentlich der beste Baum", sagt Martin Krüger, der Förster vom Forsthaus Breitefenn bei Oderberg. "Unsere Bäume sind ohne Chemie, ohne Düngung gewachsen. Und es werden auch nur die Bäume abgeschnitten, die wirklich verkauft werden."

Seit etwa 25 Jahren bietet Krüger die Bäume zum Selberschlagen an. Treffpunkt für die diesjährige Aktion ist am Sonntag von 9 bis 12 Uhr die Gaststätte "Großer Stein" im Oderberger Ortsteil Neuendorf. "Charakterbäume" nennt der Förster die Bäume auf der Fläche, die eben nicht einheitlich die perfekte Wuchsform aufweisen. Die zwei trockenen Sommer hätten sie gut überstanden. "Von außen sehen sie jedenfalls erst einmal alle sehr schön grün und gesund aus", so Krüger. Das mit der Trockenheit einhergehende verlangsamte Wachstum habe dazu beigetragen. Ob die Bäume – im Angebot sind vor allem Tannen und Blaufichten – allerdings ihre Nadeln so lange behalten wie gewohnt, könne niemand sagen. "Wir hatten ja noch nie zwei so trockene Sommer in Folge."

Im Frühjahr wird nachgepflanzt

Auf eine Länge zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter bringen es die Krügerschen Weihnachtsbäume, für die 13 bis 15 Euro fällig werden. "Manche suchen aber auch den Fünfmeterbaum – so was haben wir ebenfalls", sagt der Breitefenner Revierförster. Werkzeug sei vorhanden, könne aber genauso gut selbst mitgebracht werden. Besucher, die mit der Säge nicht selbst zurechtkommen oder es eilig haben, können auf Unterstützung zählen. "Wir haben Waldarbeiter da, die helfen. Verpackt werden die Bäume auch", sagt Martin Krüger. Außerdem können sich Hobbyholzfäller bei Glühwein und Suppe am Lagerfeuer wärmen.

Bei anderen, vor allem privaten Anbietern, können die Weihnachtsbäume an mehreren Wochenenden selbst geschlagen werden. So wie bei Nancy Krause, die einen Forst-Garten-Landschafts- und Partyservice unterhält und seit zwölf Jahren auf einer Fläche an der B 158 bei Tiefensee Weihnachtsbaumkulturen anpflanzt – darunter Nordmanntannen, Küstentannen, Kiefern, Fichten und Douglasien. An beiden verbleibenden Adventswochenenden ist das Baumschlagen samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr möglich. Jeweils zu 12 Uhr gebe es Wildschwein am Spieß. Außerdem werde Wildwurst verkauft, heißt es aus dem Betrieb. Die Fläche etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Bad Freienwalde sei ausgeschildert.

An Handschuhe denken

Ebenfalls etabliert hat sich die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Barnimer Heide in Danewitz. Im "ganz kleinen Rahmen", wie Peter Voigt, sagt. Im Angebot ist hier allein Blaufichte. "Der Weihnachtsbaum Nummer zwei", so Voigt. "Der Baum ist einfach sehr robust, relativ frosthart und verträgt Trockenheit gut." So hätten auch die Bäume der FBG die zwei trockenen Jahre gut überstanden. "Lediglich das Anwuchsprozent war nicht so gut wie in niederschlagsreichen Jahren", sagt der Fachmann, der hauptberuflich für die Revierförsterei Werneuchen tätig ist. Bei der Weihnachtsbaumfläche handele es sich zwar um eine Plantage. Doch der Betrieb holze nie die gesamte Fläche ab, sondern pflanze jeweils im Frühjahr Ersatz für die im Dezember abgeschnittenen Bäume.

Glühwein gibt es bei Voigt mit und ohne Alkohol. Sägen sind vorrätig. Was man mitbringen sollte? "Handschuhe auf jeden Fall – Blaufichte stachelt", sagt er. Sein Tipp, wie sich der Baum lange hält: "Bis man ihn aufstellt, sollte er im Wasser stehen."