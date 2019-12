Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Dieser Anblick bleibt den meisten verwehrt: Ein schier endloses Gewirr aus Gerüsten füllt die gesamte Wriezener Marienkirche. Dort, wo noch bis zum letzten Jahr die Zuschauer den Benefizkonzerten lauschten, ist nun fasst kein Durchkommen mehr. Lediglich ein schmaler Durchgang zum An- und Abtransport von Baumaterialien oder Schutt ist frei. Und natürlich ist die Baustelle für Besucher gesperrt. Pfarrer Christian Moritz aber macht sich regelmäßig ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten. Die führt eine versierte Berliner Fachfirma aus. "Die führen sehr schöne restauratorische Arbeiten durch", wertet der Hausherr. Bereits vier Jochbögen wurden gemauert. Sie stützen das historische Gemäuer. Und geben später den Rahmen für die Neugestaltung des Innenraumes vor.

Ringanker wird gebaut

Gerade wird am Ringanker gearbeitet, außerdem wurde an der Nordseite die erste Ziegeldecke errichtet. Sie ist jetzt mit Folie abgedeckt. "Derzeit wird weiter aufgemauert", berichtet der Pfarrer. Je nachdem, wie sich die Witterungsverhältnisse entwickeln würden, könnte es eine bis zu dreimonatige Baupause geben. Doch Christian Moritz hat gelernt, geduldig zu sein und die Dinge anzunehmen. "Ich habe 29 Jahre im Seitenschiff ausgeharrt", sagt er lachend.

Was für ihn zählt, ist, dass die Kirche wieder nutzbar wird. Für seine Gemeinde, aber auch für Vereine, die Öffentlichkeit. "Das wird etwas mit der Stadt machen, wenn die Ruine endlich weg ist", ist er überzeugt. Auch für ihn selbst eröffnet die Sanierung eine neue Perspektive, sagt Christian Moritz. Und erhofft sich einen lebendigen Mittelpunkt im Stadtzentrum für alle Wriezener.

Seit September sind er und seine Gemeinde aus dem Seitenschiff ausgezogen. Und so waren auch schon Ausweichmöglichkeiten für die Festtagsgottesdienste gefunden. Doch nun gibt es sogar die Möglichkeit, die Christvesper in der Evangelischen Kirche am Markt zu feiern. Um 17.30 und um 22 Uhr ist dazu am 24. Dezember Gelegenheit. Gleich drei Gottesdienste (14.30 Uhr in Altwriezen und 15.30 Uhr in Altmädewitz) wird Pfarrer Moritz zu Weihnachten halten.

Ein besonderer Tag, der besondere Gottesdienste mit sich bringt. Und immer wieder eine neue Gestaltung, versichert der Pfarrer. Immer Mittelpunkt: Die Sehnsucht nach Frieden und Liebe. "Das ist zentral an Weihnachten", weiß Christian Moritz.

Und da auch seine Frau in die Gestaltung der Gottesdienste eingebunden ist, bleibt im Hause Moritz wenig Zeit, sich zu besinnen. Erst nach dem Taufgottesdienst am 25. Dezember werden sie ganz in Familie sein.

Der Termin für das nächste Benefizkonzert steht übrigens schon: Es ist der 9. Juni 2020. Um 19.30 Uhr spielt dann wieder das Heeresmusikkorps Brandenburg auf der Wriezener Freilichtbühne.