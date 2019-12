Lisa Mahlke, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Koffer hat Yusuf Mahamed gepackt, jetzt wandern Hefter mit Biologie-, Mathe- und Deutschaufgaben in seinen Rucksack. Ist der 23-Jährige traurig, dass er die 21 Quadratmeter im Gefas-Übergangswohnheim, die er sich mit zwei, zuletzt nur noch mit einem Mitbewohner geteilt hat, nun verlassen muss? "Ja", sagt er bestimmt.

Hier kenne er die Menschen, habe Vertrauen zu Leiter Siegmar Burdag und Stellvertreterin Ramona Engler aufgebaut. "Ich weiß nicht, ob das Soziale im anderen Heim gut ist", sagt der Mann aus Somalia, der seit 2017 in Deutschland ist und über Freiburg, Elsterwerda und Eisenhüttenstadt nach Fürstenwalde kam.

Aktuell lernt er an der Abendschule, möchte danach eine Ausbildung zum Krankenpfleger beginnen oder die 11. Klasse nachholen. "Manchmal hat er Schule bis 22 Uhr", sagt Burdag. Nach 18 Uhr fahre der Bus allerdings nicht mehr zum Fuchsbau-Heim in Petersdorf bei Bad Saarow. Dorthin wird es für Mahamed nun wohl gehen. Bis Dienstag müssen alle 61 Menschen, die zuletzt im Gefas-Heim lebten, ausgezogen sein. Theoretisch gibt es vier Varianten: Die Geflüchteten ziehen in den Fuchsbau, nach Schöneiche, in den Tränkeweg oder in die Gefas-Unterkunft Erkner. "Wir verhandeln noch", so Burdag.

Erkner, wo die Kapazitäten nahezu erschöpft sind, wäre etwa für den 40-jährigen Gaston Bienvenue Nkwe aus Kamerun eine gute Alternative. Er will ab Januar wieder eine Arbeit in Berlin aufnehmen, wird dort im Schichtdienst eingesetzt. "In die Hegelstraße kann man nachts laufen, zum Fuchsbau ist es ein extrem langer Weg", sagt Burdag, der "wegen Betriebsaufgabe" im November seine Kündigung erhielt.

"Es ist entschieden, wir können es nicht ändern", sagt Gefas-Vorstand Siegfried Unger. Es gebe zwar einige Bewohner, die nicht ausziehen wollen, aber man versuche, das Ganze in Ruhe abzuwickeln. "Wir sind weit davon entfernt, die Leute aufzuhetzen." Er kritisiert jedoch, dass der Landkreis den "Fuchsbau" selbst betreibt. Das verstoße, so Unger, gegen das Subsidiaritätsprinzip, wonach soziale Projekte und Maßnahmen an freie Träger abgegeben und nur dann durch den Staat wahrgenommen werden sollen, wenn diese dem nicht nachkommen können.

Landkreis kündigte Betreiber

Dem widerspricht Katja Kaiser, Leiterin des Amts für Ausländerangelegenheiten und Integration in der Kreisverwaltung, entschieden. "Dem Landkreis obliegt die Aufgabe der Unterbringung", sagt sie. Er könne diese Aufgaben Dritten übertragen und habe dies auch getan. Beim "Fuchsbau" sei das aber schwierig. Dem ursprünglichen Betreiber European Homecare hatte der Landkreis kündigen müssen, da dieser kein Fachpersonal eingestellt hatte. Dies habe auch daran gelegen, dass es zunächst nur bis 31.12.2019 die baurechtliche Genehmigung gegeben habe, den "Fuchsbau" als Gemeinschaftsunterkunft zu betreiben.

"Für einen Träger wäre es schwierig gewesen, für acht Monate Fachpersonal zu finden", erinnert Kaiser. Mittlerweile sei klar, dass bis 2023 Flüchtlinge im "Fuchsbau" wohnen dürfen, ergänzt Sozial-Dezernentin Angelika Zarling. Der Landkreis will ihn weiter selbst betreiben. Drei Stellen für Sozialarbeiter hatte er darum ausgeschrieben, alle seien inzwischen besetzt. 170 Menschen leben derzeit in der Unterkunft, Platz ist für 310.

Da die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland und Fürstenwalde kommen, stark rückläufig ist, müsse die Kreisverwaltung die Kapazitäten abbauen, sagt Katja Kaiser. Immerhin müsse auch der Landkreis zusehen, dass er die Kosten für die Plätze vom Land erstattet bekommt. Bereits 2018 wurde darum das Flüchtlingsheim in der Langewahler Straße in Fürstenwalde geschlossen. "Das ist immer ein schwieriger Prozess", weiß Angelika Zarling. In der Hegelstraße wird das ganz deutlich.

"Chef, tschau", ruft ein junger Mann Siegmar Burdag im Flur hinterher. Auf der Treppe stehen Taschen, Beutel, Koffer – Abreise. "Danke für die Hilfe, als ich schwanger war", sagt eine Frau mit Kinderwagen. Burdag überreicht ihr und anderen Blumen und betont, dass er und Ramona Engler Ansprechpartner für die Geflüchteten bleiben. Sie bei der Gefas und er als Ehrenamtler.