Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Und wieder, wieder und wieder: rums. Wer an Schöneiches Brandenburgischer Straße zu Hause ist, hat jeden Tag den Lärm im Ohr, den Autos bei ihrer Fahrt über Betonplatten erzeugen. Es sei denn, sie wohnen zwischen Dorfstraße und kleinem Spreewaldpark: An dem genau 654 Meter langen Abschnitt herrscht seit dem grundhaftem Ausbau in diesem Jahr relative Ruhe.

Die soll es nach dem Haushaltsbeschluss vom Mittwochabend bald auch am nächsten Teilstück geben, wenn die Bauleute wieder abgezogen sind. Mit ihrer Zustimmung zu dem Zahlenwerk haben die Gemeindevertreter den Weg für Investitionen in Höhe von acht Millionen Euro auf den Weg gebracht. Dazu gehören auch der Neubau von Kommunalwohnungen in der Warschauer Straße und die Sanierung des kommunalen Wohnhauses in der Brandenburgischen Straße 87.

"Ohne größere Reserven"

Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) nannte den Etat einen Haushalt ohne größere Reserven. Die Gemeinde peilt einen Überschuss von 150 000 Euro an. "Das ist nicht sehr üppig. Wer also neue größere Ausgaben will, muss auch sagen, wo gespart werden soll." Steinbrück nannte Beispiele für Zuschüsse der Gemeinde an Institutionen im Ort. "Wir können uns viele schöne Dinge für unsere Bürger in Schöneiche leisten."

Für die Linken monierte Fritz Viertel, dass die Gemeinde den kommunalen Wohnungsbau nicht noch stärker forciere. Stattdessen seien acht Straßenbaumaßnahmen geplant. "Aus unserer Sicht ist das Zeugnis einer absolut verfehlten Prioritätensetzung." Sein Vorschlag, den Weiterbau der Brandenburgischen Straße zugunsten neuer Wohnungen zu verschieben, stieß allerdings auf breiten Widerspruch. Philip Zeschmann (Unabhängige Bürger Schöneiches) erwiderte, der Straßenbau in der Gemeinde sei über Jahre vernachlässigt worden. "Deshalb sind die Investitionen jetzt richtig."

Kompromissvorschlag scheitert

Peter Pohle (FDP) scheiterte mit einem Änderungsantrag, auf die geplante Beleuchtung des Radwegs an der Neuenhagener Chaussee zugunsten anderer klimafreundlicher Maßnahmen vorerst zu verzichten. So sei die Sanierung der Sanitärräume am Sportplatzgebäude dringend notwendig. Die, stellte der Bürgermeister klar, sei bereits ausgeschrieben. Eine Verschiebung sei auch nicht sinnvoll, weil die Maßnahme dadurch nicht günstiger werde. Zudem verwies Steinbrück auf das ebenfalls von der Gemeindevertretung beschlossene Konzept zur Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs, das entsprechende Maßnahmen enthalte. Pohles Fraktionskollege Martin Berlin (Schöneicher Liste) schlug als Kompromiss vor, den Bau zunächst nur zu planen und später zu realisieren, fand aber auch keine Mehrheit.

Der Haushaltsplan ist im Bürgerinformationssystem auf der Internetseite www.schoeneiche.de hinterlegt.