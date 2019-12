Mühlenweihnacht in Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) An diesem Wochenende, 14. und 15. Dezember, lädt der Tourismusverein Westhavelland in den Stadtwald zur Waldweihnacht ein - täglich ab 13.00 Uhr. Am 4. Advent und 23. Dezember, lädt der Optikpark ans andere Ende der Stadt ein - auf seinen Mühlenhof zur Mühlenweihnacht ein.

Wer bis zum 22. Dezember durch die Adventszeit hetzte, ohne es auf einen Markt geschafft zu schaffen, sollte sich hier die Dosis Besinnlichkeit holen, um sich auf das nahende Fest einzustimmen. Weihnachtlich geschmückt zeigt sich der Mühlenhof mit neuen und altbekannten Ständen, Aktionen, Musik und Programm. Ganz neu in diesem Jahr: einer Kunsteisbahn.

"Umgeben von wärmenden Feuerstellen, Leckereien aus der Weihnachtsküche und anmutender Lichterdekoration kann man sich beschwingt auf den Kufen austoben", lädt Katja Brunow. Sprecherin des Optikparks ein, die neue Attraktion zu testen. Möglich ist dies am 22. und 23. Dezember jeweils ab 15.00 Uhr mit Öffnung des Weihnachtsmarktes. Erst um 21.00 Uhr schließen die Tore.

Mit dabei ist natürlich auch Erwin, der Schneemann. "Vor allem die kleinen Gäste können sich auf ihn mit seinem lustigen Kinderprogramm freuen", so Brunow. Auf der Theaterbühne begibt sich der "Weihnachtsmann auf Brautschau". Das "Theater Zeitlos" unterhält mit dem gleichnamigen Programm die großen Besucher. Neben Kinderprogramm und Theaterspiel treten die kleinen Tänzer der Kindertanzgruppe der Musik- und Kunstschule Havelland auf, die Bläser der Freiwilligen Feuerwehr sorgen für weihnachtliche Klänge, und das Duo "Die Drunkabillys" spielt mit Kontrabass und Klampfe Folk und Countrymusik.

"An den Ständen können sich die Besucher zu dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk inspirieren lassen. Silber- und Modeschmuck, Bücher, Antiquitäten, Blaudruck, Kunsthandwerk u. v. a. wird angeboten", heißt es vom Veranstalter.

Als besondere Überraschung wird es erstmals eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen geben. Große und kleine Eisprinzessinnen oder -prinzen können sich auf den Kufen austoben, Pirouetten drehen oder kleine Kunststücke ausprobieren. Wer nicht so sicher auf den Kufen steht, auf den warten Pinguine, die einen über das Eis begleiten. Schlittschuhverleih und -schleifservice stehen ebenso zur Verfügung. Schließen die Tore der Mühlenweihnacht am 23. Dezember, ist mit dem Eislaufen noch nicht Schluss. Die Bahn kann auch vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 5. Januar jeweils von 14.00 bis 20.00 Uhr genutzt werden.