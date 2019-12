Thomas Berger

Müncheberg (Freier Autor) Bei einer steht die Stadtkulisse von New York im Hintergrund. Bei einer kleinen Kollektion eine Etage unterhalb in der gleichen Vitrine sind es wiederum Ortsansichten aus der Umgebung, die als Bild eingebracht worden sind. Von Heike Schäfer stammt das, was nun Schloss Neuhardenberg, den Blick auf Buckow oder Münchebergs Stadtpfarrkirche St. Marien in Szene setzt. Schneekugeln machen die eine Säule der thematisch jedes Jahr wechselnden Weihnachtsausstellung des Heimatgeschichtsvereins Müncheberg aus, Spieluhren den anderen. Während das Auge noch hier vom Schneegestöber mit spezieller Kulisse gefesselt ist, ziehen am Ohr bereits die nächsten Klänge von nebenan vorbei. Und in einer der Schneekugeln dreht sogar eine kleine Eisenbahn munter ihre Runden.

Noch mehr Eisenbahnen gibt es dann beim Holzspielzeug oder bei der etwas größeren elektrischen Version, auf der eine Dampflok mit Personenwagen den Weihnachtsbaum umrundet. 14 Kindergruppen, vier aus den Kitas sowie alle Grundschulklassen, haben sich unter der Woche umgeschaut. Jetzt ist am Wochenende letztmalig auch die breite Öffentlichkeit eingeladen.

Bereits seit 2007 nimmt der Verein diesen zusätzlichen Einsatz auf sich. Bei einem Durchschnittsalter der Mitglieder von gut 75 Jahren keine Kleinigkeit. Schließlich geht es nicht allein um die Vorbereitungen, bei denen Annett Steffens-Pritzkuleit immer Regie führt und diesmal Unterstützung durch Roswitha Schulz hatte. Sondern ebenso um die Betreuung der Kindergruppen und Öffnungstage. Gerade bei den 40 Kuchen habe man aber stellenweise auch Hilfe von außerhalb, erklärt Vereinschef Frank Geißler dankbar.

Sonnabend und Sonntag, jeweils 13 bis 17 Uhr, Ernst-Thälmann-Straße 21