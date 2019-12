Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen haben in Schwedt einen Anlaufpunkt, der ihnen Hilfe und Selbstvertrauen gibt. Es ist die DRK-Kontaktstelle in der Felchower Straße 13. Dort werden Menschen mit Demenz stundenweise betreut. Ansonsten leben sie zu Hause, umsorgt von ihren Angehörigen. Doch die sind oft von der Pflege ausgebrannt, körperlich und seelisch am Ende.

Der ganze Tagesablauf dreht sich nur noch um den Erkrankten und seine Bedürfnisse. Der wiederum fühlt sich oft missverstanden und gegängelt und hat vergessen, dass er vergesslich ist. Das zehrt an den Nerven sowohl der Betroffenen als auch der pflegenden Familienmitglieder.

Angehörige sind oft erschöpft

"Damit die Erkrankten so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, ist es wichtig, dass sich die Angehörigen Auszeiten nehmen. Nur so können sie wieder Kraft für die anstrengende Betreuung schöpfen. Mit unseren Angeboten ermöglichen wir ihnen diese freie Zeit", erläutert Katrin Rieger, die Leiterin der Kontaktstelle.

Doch während der Betreuungsbedarf steigt, sinkt die Zahl der dort ehrenamtlich tätigen Helfer. Es waren einmal 23, jetzt gibt es dort noch zehn Ehrenamtliche. Die Kontaktstelle, die der DRK-Kreisverband 2008 ins Leben gerufen hat, sucht händeringend solche Helfer.

Katrin Rieger nennt sie ihre "Zeitschenker" und sagt: "Sich ehrenamtlich einzusetzen, kann eine sehr befriedigende Aufgabe sein. Man gibt etwas von seiner Zeit und bekommt nicht nur von den Erkrankten Dankbarkeit zurück. Auch die Angehörigen wissen die Entlastung sehr zu schätzen. Unsere Zeitschenker sind einfach unverzichtbar."

Die Kontaktstelle berät die Angehörigen rund um die Erkrankung. Wie Katrin Rieger erzählt, sitzen ihr manchmal Partner oder Kinder von Erkrankten gegenüber und erzählen. Oft fließen Tränen. Katrin Rieger zeigt ihnen dann Möglichkeiten zur Entlastung, die die Kontaktstelle anbietet. Montag und Dienstag werden die Erkrankten drei Stunden in der Kontaktstelle betreut – mal ist es eine gemeinsame Kaffeerunde, mal ein gemeinsames Brettspiel.

"Egal, ob hier bei uns in der Gruppe oder zu Hause, hier gehen geschulte und ehrenamtliche Helferinnen auf jeden einzelnen Klienten ein. So fühlen sie sich verstanden und gut aufgehoben", informiert Katrin Rieger.

Das Gefühl, Gutes zu bewirken

Wer in der Kontaktstelle betreut wird, den besuchen die Helfer auch zu Hause. Das ist eine intensive Zeit, die bis zu fünf Jahre dauern kann. Heidrun Wagner aus Schwedt gehört seit November 2015 zu den "Zeitschenkern" und sagt: "Es macht mir Spaß, mit meinen Klienten zusammen zu sein. Ich lerne viel Neues dazu, muss mich auch mal anpassen. Eine ältere Dame wartet immer schon auf mich und öffnet die Tür. Ich habe das Gefühl, etwas Positives zu bewirken."

Wer sich so eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen kann, den informiert Katrin Rieger gern im Gespräch. "Alle Helfer werden geschult. Sie sollten gern lachen und hilfsbereit sein, eben Zeitschenker sein", erläutert Katrin Rieger.

DRK-Kontaktstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, Felchower Straße 13, Mo bis Do 8.30 bis 14.30 Uhr, Fr 8.30 bis 13.30, Telefon 03332 83851000