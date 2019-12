Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am Dienstag ist es soweit. Dann geht es im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses zur Sache: Wie schätzen Barnims Unternehmen die Standortbedingungen vor Ort ein? Wo sehen sie den dringendsten Handlungsbedarf bei der Politik? Was können sie selbst in Angriff nehmen, um sich erfolgreich am Markt zu behaupten?

Der von Claus Liesegang, Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung, moderierten Gesprächsrunde liegt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Ostbandenburg zugrunde, an der sich im Frühjahr rund 1300 Mitgliedsbetriebe beteiligt hatten. Deren Ergebnis war ein Paukenschlag für die damals noch rot-rote Landesregierung, der ein mangelndes politisches Verständnis für wirtschaftliche Belange vorgeworfen worden war.

Inzwischen kommt die neue rot-schwarz-grüne Brandenburger Koalition aus den Startlöchern. "Da haben auch wir Unternehmer natürlich unsere Erwartungen, Forderungen und Wünsche", sagt Holger Kalinka, Inhaber der Firma Kapi electronics mit Hauptsitz am Flugplatz Finow sowie Mitglied der IHK-Vollversammlung und des Regionalausschusses Barnim. Es sei klar, dass auf der Regionalkonferenz vor allem nach vorn geschaut werde. Der Titel der Zusammenkunft, "Wirtschaft konkret", sei schon dadurch berechtigt, da die IHK ihre Umfrage auf die einzelnen Regionen heruntergebrochen hat und die dabei im Barnim gewonnenen Erkenntnisse erstmals in Gänze der Öffentlichkeit präsentiert.

Was macht der Barnim aus seiner wirtschaftlich vorteilhaften Lage im Herzen Europas? Profitieren die Unternehmer von der Berlin-Nähe des Landkreises und von der direkten Nachbarschaft zu Polen? Auch dazu waren in Ostbrandenburg etwa 8300 und im Barnim etwa 340 Mitgliedsbetriebe befragt worden. Geantwortet haben in Ostbrandenburg etwa 1300 und im Barnim etwa 340 Unternehmen. "Damit lag die Rücklaufquote jeweils bei 16 Prozent. Das ist ganz ordentlich", schätzt Holger Kalinka ein.

Vergleich mit Ostbrandenburg

Bei den Antworten auf die unterschiedlichen Frage-Komplexe zeigt sich, dass die Unternehmer im Barnim und in ganz Ostbrandenburg zu ähnlichen Einschätzungen kommen. Auf einer Skala von eins bis vier beurteilen die Barnimer das Image der Region Ostbrandenburg durchschnittlich mit 2,24, insgesamt war eine 2,31 herausgesprungen.

Hohe Weiterempfehlungsquote

Für die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren gab es im Barnim eine 2,19 und in Ostbrandenburg eine 2,29.

Eine beinahe ideale Zusammenfassung der für den Barnim erhobenen Umfrage biete die Auskunft darüber, ob die Mitgliedsbetriebe ihren derzeitigen Unternehmensstandort einem befreundeten Unternehmer weiterempfehlen würden. Im Barnim sind 73 Prozent der Befragten genau dazu bereit, in ganz Ostbrandenburg 63,3 Prozent.

Ihre besondere Brisanz gewinnt die Umfrage dadurch, dass neben Wirtschaftsvertretern auch Hauptverwaltungsbeamte darum gebeten wurden, die Standortfaktoren zu beurteilen. In vielen Bereichen vergeben die Unternehmer überraschenderweise bessere Noten als die Bürgermeister und Amtsdirektoren. Bei der Verfügbarkeit von Mobilfunk und Breitband, bei der Verkehrsanbindung an das Straßen- und Autobahnnetz sowie an die Schienenwege sind die Produzenten zufriedener als die Verwalter, bei der Anbindung an den Luftverkehr ist es leicht andersherum.

Wiederholung fest eingeplant

Auch bei der medizinischen Versorgung und Kinderbetreuungsangeboten können sich die Hauptverwaltungsbeamten besser als die Wirtschaftsvertreter mit den derzeitigen Gegebenheiten arrangieren.

Die Standort-Umfrage werde alle drei bis fünf Jahre erneut vorgenommen, teilt Robert Kaltschmidt, Pressereferent der IHK Ostbrandenburg,mit.

Anmeldung für Unternehmer: www. events.ihk-ostbrandenburg.de/wirtschaftkonkretbar