Jan Siegel

Cottbus (LR) Auf der Autobahn A 13 soll die Zeit des unbegrenzten Geschwindigkeits-Rausches vorbei sein. Zwischen dem Spreewald-Dreieck und dem Schönefelder Kreuz gilt ab Montag auf der gesamten Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Gleichzeitig soll auf dem knapp 66 Kilometer langen Abschnitt ein generelles Überholverbot für Lkw in Kraft treten.

Den Schritt hatte das Verkehrsministerium schon im Frühjahr 2019 angekündigt. Dass die Begrenzungen bisher noch immer nicht galten, wurde mit notwendigen Ausschreibungen und aufwendiger Montage begründet: "An der Autobahn können sie nicht einfach einen Pfosten in die Erde rammen", begründete der Ministeriumssprecher die Verzögerung. Bis zum Start der Neuregelung mussten an der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen insgesamt 80 neue Verkehrsschilder montiert worden.

Grund für die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit und das durchgehende Lkw-Überholverbot auf dem gesamten Streckenabschnitt waren dramatische Unfallzahlen, die in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Im Jahr 2018 war es zwischen dem Spreewald-Dreieck und dem Schönefelder Kreuz zu fast 650 teils schweren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei hatte es zwei Tote und insgesamt 144 Verletzte gegeben.