Bernau "Das Betreten der Baustelle ist verboten" – solch ein Hinweis hängt so gut wie an jeder Baustelle. In Bernau ist das nicht anders. Jedoch macht die Stadt heute zwischen 13 und 16 Uhr wieder eine Ausnahme und lädt zur Besichtigung des Rathausneubaus ein. Während dieser Zeit finden mehrere etwa 40-minütige Baustellenführungen statt, bei denen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, einen Einblick in den Innenausbau des Neuen Rathauses zu erhalten. Die letzte Führung beginnt um 15.15 Uhr. Außerdem können sich die Besucher auf das Neue-Rathaus-Lebkuchenhaus freuen. Dieses wird während der Führungen offiziell um 14.30 Uhr angeschnitten und kann im Anschluss "vernascht" werden.

Treffpunkt für die Führungen ist das Baubüro "Neues Rathaus", Bürgermeisterstraße 7. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist die Besucherzahl begrenzt. Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme sind festes Schuhwerk und geeignete Kleidung.