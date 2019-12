Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Handy, eine App und ein QR-Code an der Wand – fertig ist das Kunstwerk. Die Aktionskunst "Wirklichkeitskonstruktionen" stellte Michael Kurzwelly in der Volkshochschule aus. "Ich habe verschiedene zweidimensionale Codes entwickelt und eingerahmt", erklärt der Künstler. Dieser wird dann mit dem Handy abfotografiert und heraus kommen Sätze wie: "Manipuliere die Wirklichkeit oder sie manipuliert dich". Kurzwelly will damit zeigen, dass jedes Land, jede Gesellschaft eigene Wirklichkeiten schafft, in denen die Menschen leben.