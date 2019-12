Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Auf "die Plätze, fertig, los!". Auf den Startblöcken im Eisenhüttenstädter Inselbad machten gestern die Mädchen und Jungen der Grundschule Ziltendorfer Niederung eine gute Figur. Emsig schwammen die Drittklässler ihre Bahnen.

So wie sie absolvieren pro Jahr rund 10 000 Schüler aus 18 Grundschulen und Gymnasien des Landkreises ihren Schwimmunterricht im Inselbad. Erstmals nach 2014 hatte zum 1. Juli 2019 der Betreiber, die Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH, die Eintrittspreise angehoben – auch für den Schulschwimmunterricht.

Bei Haushaltsvorbesprechungen am 19. November blieb das im Grundschulausschuss im Amt Brieskow-Finkenheerd nicht unkommentiert. Ausschuss-Mitglied Heiko Hillebrand konstatierte, dass die Kosten "enorm" gestiegen seien. Von der MOZ darauf angesprochen, stellte Amtsdirektor Danny Busse fest, dass die Preiserhöhungen über 20 Prozent liegen.

Von Neuzelle über Schlaubetal bis hin zu Brieskow-Finkenheerd: Pro Schüler müssen seit Juli alle Amtsgemeinden einen Euro mehr an Eintrittsgeld entrichten. In Brieskow-Finkenheerd praktiziert die Grundschule in Ziltendorf den Schwimmunterricht in einem Schulhalbjahr (durchschnittlich 15 Tage), die Grundschule Groß Lindow ganzjährig (durchschnittlich 24 Tage). Die Ziltendorfer Schüler schwimmen 90 Minuten, die aus Groß Lindow 45 Minuten. Ziltendorfs neuer Eintrittspreis: 5,50 Euro pro Kind (zuvor: 4,50 Euro), Groß Lindows neuer Preis: 4,50 Euro (zuvor: 3,50 Euro). Den Unterricht bezahlt das Amt.

Beim Vergleich beider Grundschulen ist für Amtsdirektor Danny Busse die Preiskalkulation nicht nachvollziehbar. Grund: Wer im Inselbad eine Tageskarte für Kindergruppen ab zehn Personen löst, zahlt pro Person nur 4 Euro. "Die Preiserhebung sei nach dem Rahmenvertrag mit dem Betreiber möglich, sagt er. Doch der Vertrag solle beiderseitige Kalkulationssicherheit gewähren. Danny Busse: "Da würde ich mir wünschen, dass eine abermalige Privilegierung, oder zumindest keine Schlechterstellung, stattfindet." Ein erstes Gespräch zwischen Bad-Betreiber und einem Vertreter des Wirtschaftsausschusses gab es bereits. Der Amtsdirektor will noch das Gespräch mit der Geschäftsführung suchen.

Preise decken nicht die Kosten

Dann wird er auf Robert Böswetter treffen. Der 54-Jährige führt seit drei Jahren die Geschäfte der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH und sagt: "Alle können froh sein, dass es das Inselbad noch gibt. Wir haben 2 Millionen Euro in das Bad investiert, um die technische Betriebsfähigkeit aufrechtzuerhalten und weitere Investitionen getätigt." 2019 wurden die Filtereinrichtung für 160 000 Euro und die Pumpentechnik für etwa 200 000 Euro optimiert. 2018 waren die Eigenbedarfsbrunnen saniert worden.

"Wir haben die Organisation verbessert, um den Bürgern ein attraktives Badeerlebnis zu bieten", betont Robert Böswetter. "Nichts desto trotz: Das Bad wird jedes Jahr mit über einer Million Euro bezuschusst. Das bedeutet, dass die Preise, die wir nehmen, nicht kostendeckend sind." Würde das Inselbad von der Stadt nicht subventioniert, läge der Eintrittspreis für das Schulschwimmen "jenseits von zehn Euro pro Person."

Im Amt Schlaubetal gibt es die Grundschulen in Müllrose und Fünfeichen. Amtsdirektor Matthias Vogel bestätigt die Preiserhöhungen und sagt: "Wir sehen das in keiner Weise als ein Problem. Die Mehrkosten sind nicht so relevant für unser Amt, dass es dazu eines Beschlusses unserseits bedurft hätte." Dass ein Schwimmbad sich generell nur über Eintrittspreise finanziert, hält er für generell schwierig. Vogel: "Insofern sind die Preiserhöhungen nachvollziehbar."

Hans-Georg Köhler, Amtsdirektor von Neuzelle, schließt sich ihm an: "Wir haben die Mehrkosten für die Grundschule in den Haushaltsentwurf für 2020 eingestellt." Die Bewirtschaftung von Freibädern, wie in Neuzelle, und von Hallenbädern sei nicht einfach, weiß er aus eigener Erfahrung.