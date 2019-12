Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Ein Stück Europa aus Acrylglas wird demnächst am Eingang des Oranienburger Runge-Gymnasiums angeschraubt. So sehen es jedenfalls die Französisch-Lehrerin Barbara Hages und ihre frankophilen Schüler. Die hübsche blau-rote Tafel ist ein Partnerschulschild, das nur an Schulen verliehen wird, die ihre Schüler seit mindestens zehn Jahren zum DELF anmelden.

DELF steht für Diplôme d’études de langue française profondi de langue française und ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. Es ist ein Stück Bestenförderung, weil nur Jugendliche, die auch bereit sind, neben der Schule Französisch zu pauken, zu den DELF-Prüfungen gehen.

Sogar die französische Botschafterin Anne-Maries Descotes kam am 4. Dezember zur Verleihung ins Berliner Institut Français, in dem elf Bildungseinrichtungen aus Brandenburg und Berlin ihr DELF-Schild erhielten. Auch das Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium wurde ausgezeichnet.

"Mit DELF schafft es Europa ins Klassenzimmer", sagt Lehrerin Hages, die seit zehn Jahren dieses Extra-Programm ihren Schülern schmackhaft macht. Schulleiter Krüger zitiert eigens den österreichisch-britischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 bis 1951), um den Europa-Gedanken zu erläutern: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."

Auch bei den Schülern, die ihre frischen Sprachdiplome in den Händen halten, schwingt Stolz mit. Nach dem normalen Unterricht bereiten sie sich in der Fremdsprache vor. "In er DELF-AG diskutieren wir viel und anders als im Unterricht, auch über Alltagsdinge", sagt die 17-jährige Josephin Gerth. "Es werden ganz andere Vokabeln gelernt", ergänzt Doreen Schröter (17). Wie der Zwölftklässler Marcel Tobolski haben sie ihr B-1-Diplom in der Tasche. Mitschülerin Xenia Pekrul (17) ist schon weiter. Sie will ein C-1-Diplom. Durch den Französisch-Unterricht entdeckte sie die Liebe zur Sprache und nach einen Jahr in Frankreich ist für sie klar. "Ich würde gerne international studieren."

Das DELF-Dilpom verstehen alle AG-Teilnehmer als Türöffner. "Das macht sich bei jeder Bewerbung gut", sagt Marcel Tobolski.