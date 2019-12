Tanz an der Krippe

Antje Rößler

Berlin Die Sängerin Etta Scollo lebt in Berlin; zugleich erkundet sie immer wieder die Musik ihrer sizilianischen Heimat. Ihr neues Programm "Marias Reise" vereint traditionelle Weihnachtslieder von der Insel.

Frau Scollo, wie haben Sie die sizilianischen Weihnachtslieder kennengelernt?

Meine Tanten, bei denen ich als Kind die Weihnachtsferien verbrachte, haben sie noch gesungen. Das war wunderschön. Draußen auf den Plätzen standen liebevoll geschmückte Altäre und Krippen. Dort haben sich die Dorfbewohner versammelt und miteinander gesungen. Manchmal war ein Hirte dabei, mit einem langen grauen Mantel und einem Dudelsack. Das hat mich sehr beeindruckt.

Ist diese Tradition heute noch lebendig?

Sie ist eingegangen, weil in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so viele Sizilianer auswanderten, dass ganze Ortschaften entvölkert waren. Heute wären diese Lieder vermutlich verloren, wäre nicht der Musik-ethnologe Antonino Uccello in den 60er-Jahren mit dem Tonbandgerät über die Insel gereist. Er hat die reichhaltige sizilianische Folklore archiviert; zum Beispiel auch die Gesänge der Frauen bei der Mandelernte. Die Weihnachtslieder waren Sache der Hirten, die von Tür zu Tür gingen und dabei spielten und sangen.

Warum war das gerade Sache der Hirten?

Die Hirten mussten nicht so schuften wie die Bauern. Sie übten eine Tätigkeit aus, bei der sie meist allein waren und Zeit hatten, kreativ zu sein. Sie lasen und dichteten, sie schnitzten und bauten Instrumente.

Wie kamen Sie selbst an diese alten Gesänge?

Antonino Uccello hat in der Nähe von Syrakus ein Heimatmuseum gegründet, das diese Volksmusik nach und nach veröffentlicht. Es handelt sich um jahrhundertealte Traditionen, die mündlich weitergegeben wurden. Jedes Dorf hat seinen eigenen Dialekt.

Wie würden Sie die Musik beschreiben?

Die Weihnachtslieder klingen sehr lieblich und zärtlich, sie erinnern an Wiegenlieder. Einige werden immer schneller und gehen in rasante Tänze über, sogenannte Tarantellas. Diese Lieder stammen aus den Bergen, wo es im Winter sehr kalt wird. Die Leute dort wollten tanzen, damit sie nicht frieren.

Welche Instrumente verwenden Sie?

Ich arbeite zusammen mit dem Akkordeonisten Daniel Moheit und mit Fabio Tricomi, der Mandoline, Rahmentrommel, Laute, Dudelsack, Barockgitarre und diverse Flöten spielt. All das sind Instrumente, die noch heute auf traditionelle Weise gespielt werden; zum Beispiel von den blinden Sängern, die in Sizilien vor Kirchen oder Straßenaltären stehen.

Wovon genau handeln die Weihnachtslieder?

Es geht fast immer um die gefährliche Reise von Josef und Maria, um deren Armut und Obdachlosigkeit, um die Geburt Jesu im Stall. Damit konnten sich gerade die Hirten besonders gut identifizieren. Das Lied "San Giuseppe e Maruzza" erzählt zum Beispiel davon, wie Josef und Maria ihre armselige Herberge wohnlich machen: Er fegt den Boden, sie wäscht die Wäsche. Darin steckt so viel Hoffnung, überall wieder ein Zuhause finden zu können.

Ist Ihr Projekt auch ein Kommentar zur Flüchtlingskrise?

Vor allem handelt es sich um ein Weihnachtsprojekt. Ich möchte daran erinnern, dass wir wunderbare, bedeutungsvolle Weihnachtstraditionen jenseits von "Last Christmas" haben. Zugleich erinnert die Geschichte von Josef und Maria natürlich daran, dass die Menschen schon immer unterwegs waren, auf der Suche nach einer besseren Zukunft.

Konzert Sonnabend, 20 Uhr, Alt Ruppin, Kornspeicher, www.kornspeicherneumuehle.de; CD: Etta Scollo "Il Viaggio Di Maria/Marias Reise" (jazzhaus)