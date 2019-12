Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mit Erträgen von neun Millionen Euro und Aufwendungen von 8,3 Millionen Euro plant der Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) 2020 einen Jahresüberschuss von 723 356 Euro. Dieser Gewinn soll in die Rücklage gesteckt werden. Die Gebühren bleiben auch im kommenden Jahr unverändert. So steht es im Wirtschaftsplan für das kommende Jahr. Die Stadtverordneten haben den EBO-Wirtschaftsplan bei einer Enthaltung einstimmig gebilligt.

EBO-Kunden zahlen also weiterhin 4,31 Euro für die Beseitigung eines Kubikmeters Schmutzwasser. Für EBO-Kunden, die zu Anschlussbeiträgen herangezogen wurden, bleibt es bei dem günstigeren Gebührensatz von 2,68 Euro pro Kubikmeter. Deutlich teurer ist aber nach wie vor die mobile Schmutzwasserentsorgung. Wer nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen ist, muss auch künftig 8,60 Euro pro Kubikmeter berappen.

Insgesamt 3,75 Millionen Euro will der EBO kommendes Jahr investieren. Allein für die Regenentwässerung sollen 2020 rund 550 000 Euro ausgegeben werden, unter anderem für die Planung und Sanierung der Regenwasserkanäle im dritten Bauabschnitt der Lehnitzstraße. Dort ist im Kreuzungsbereich der Saarlandstraße ein Kreisverkehr geplant. Eine Sanierung der Regenwasserkanäle ist auch auf dem Bahnhofsplatz und in der südlichen Walther-Bothe-Straße in der Weißen Stadt vorgesehen.

Mit insgesamt 1,7 Millionen Euro fließt der größte Batzen allerdings in die Sanierung des Schmutzwassersystems. Jeweils 450 000 Euro davon sind für die Kanalsanierung und die Erneuerung der Schmutzwasseranlagen Am Bahndamm in Germendorf geplant. Die befinden sich in einem technisch schlechten Zustand. Für 300 000 Euro sollen Abwasserpumpwerke saniert werden.

Mit allein 600 000 Euro steckt der EBO die größte Einzelsumme allerdings in den Bau neuer Schmutzwasserleitungen in der verlängerten Flugpionierstraße zwischen Rewestraße und Kreisel Walther-Bothe-Straße. Auf 450 000 Euro ist die Schmutzwasser-Erschließung von Neu-Friedrichsthal taxiert, die 2020 erfolgen soll. Der EBO darf für seine Investitionen 2020 Kredite in Höhe von 3,15 Millionen Euro aufnehmen.