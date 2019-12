Bärbel Kraemer

Bad Belzig Ist die Gans der beliebteste Weihnachtsbraten weit und breit? Diese Frage lässt sich schwer beantworten. In vielen Familien gehört sie jedoch dazu – knusprig kross gebacken, gefüllt mit Äpfeln und feinen Gewürzen.

Im Familienzentrum des AWO Bezirksverbandes Potsdam e.V. – zu finden im Bad Belziger Stadtteiltreff Klinke 1 in der Hans-Marchwitza 1 – kommt die Weihnachtsgans schon vor dem Fest auf den Tisch.

"Zum Ausklang des Jahres laden wir Eltern, Großeltern und Kinder zum kostenlosen Weihnachtsessen in das Familiencafé ein", sagt die AWO-Koordinatorin Ina Welpmann.

Die Gans, gestiftet von einer Mutter, die regelmäßig ins Familiencafé kommt, wird natürlich nach altbewährter Rezeptur zubereitet. Wer Lust und Laune hat, ist nicht nur zum gemeinsamen Essen am 18. Dezember eingeladen, sondern kann gern auch bei der Zubereitung des Federviehs behilflich sein.

Das Weihnachtsessen ist jedoch nur ein Veranstaltungsbaustein, den das Familienzentrum des AWO Bezirksverbandes Potsdam im Stadtteiltreff Klinke 1 anbietet.

Immer mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr öffnen Ina Welpmann und Linda Lübbers vom AWO-Team dort das Familiencafé. Sie laden Mütter, Väter oder Großeltern mit den Jüngsten ein, nach der Kita noch ein paar schöne Stunden in Gemeinschaft zu erleben – außerhalb der eigenen vier Wände. Immer frisch gebackene Waffeln und tolle Bastelangebote komplettieren das Angebot. Auf bewegungshungrige Kinder warten zudem eine Spielecke und Hüpfpolster.

Jeweils donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr wird ein weiteres Bewegungsangebot unterbreitet. Das Eltern-Kind-Turnen nach Hengstenberg ist an Familien mit Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren gerichtet. Gerade jetzt, in der dunkleren Jahreszeit, in der witterungsbedingt meist auch der Spielplatzbesuch kürzer ausfällt, hat es seinen Reiz. "Kinder sind wesentlich entspannter, und schlafen oft besser, wenn sie viel Bewegung haben. Ungeschickte Kinder werden durchs klettern außerdem sicherer", erklärt Ina Welpmann dieses Angebot, das jedoch in den Räumen des Familienzentrums in der Kita Tausendfüßler (Heinrich-Heine-Straße 3a) stattfindet.

Ob beim Weihnachtsessen am 18. Dezember oder beim Eltern-Kind-Turnen.... besteht Gelegenheit, sich auch über alle anderen Angebote des Familienzentrums des AWO-Bezirksverbandes Potsdam in Bad Belzig zu informieren. Es lohnt sich.

Zum Weihnachtsgansessen wird am 18. Dezember von 14.00 bis 17.00 Uhr geladen. Anmeldungen unter 0151/22182628 oder Familienzentrum.belzig@awo-potsdam.de.