Volkmar Ernst

Großmutz (MOZ) Nein, für die Sendung hat sich Martina Koch aus Großmutz nicht beworben, stellt sie klar. Aber rückblickend möchte sie die Erfahrung nicht missen und kann sich durchaus vorstellen, bei einem ähnlichen Format wieder mitzumachen. "Das war schon ein tolles Erlebnis, als die Fernsehleute hier auf dem Hof unterwegs waren. Erst jetzt weiß ich, wie viel Arbeit in einer Sendung von 45 Minuten steckt.", erzählt sie. Sechs Tage seien Regisseur und Kameraleute, Beleuchter, Toningenieure und viele andere Helfer vor Ort im Einsatz gewesen, um für den Beitrag alles ins rechte Licht und den dazugehörigen Ton zu setzen. "Die Bluse knistert", erinnert sie sich an die Bitte, sich eine andere anzuziehen, weil der Stoff bei der Berührung mit dem Mikrofon immer ein Rascheln verursachte. Doch der karierte Ersatz taugte auch nicht, weil die Farben verschwammen. So steckt der Teufel tatsächlich in jedem Detail.

Tolle Truppe

Doch ebenso wichtig sind der Großmutzerin die drei Mitstreiterinnen, die sie durch die Sendung kennengelernt hat. "Wir waren eine dufte Truppe. Ich habe reizvolle Landschaften gesehen und vor allem ganz unterschiedliche Höfe erleben dürfen. Das möchte ich nicht missen." Sie hofft, dass sich daraus Freundschaften entwickeln werden. "Auf jeden Fall haben wir vor, uns noch öfter zu treffen", sagt Martina Koch.

Begonnen hat alles mit dem Besuch einer Journalistin, die auf der Suche nach Mitstreitern für diese Sendung war. "Doch das war nur die unverbindliche Anfrage, ob ich mir das überhaupt vorstellen könne", so Martina Koch weiter. Auch der Spreewald sei eine Alternative als Drehort im Brandenburgischen gewesen. "Außerdem hat mir die junge Frau den Rat gegeben, darüber nicht allein zu entscheiden, sondern das mit der Familie zu besprechen", erzählt sie weiter. "einfach, weil durch die Sendung doch ein erheblicher Teil des persönlichen Lebensumfeldes plötzlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird." Doch die Familie hat ihr den Rücken gestärkt, und als die Zusage kam, dass sie als eine von vier Landfrauen für die Adventsfolge ausgewählt worden sei, gab es kein Zurück mehr. Eine Vorgabe des Senders war, dass die Frauen sich nicht absprechen dürfen. "Wir kannten tatsächlich nur unsere Vornamen, damit wir uns nicht vorher schon googeln. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich erst bei der ersten Sendung. Es gab einen Treffpunkt, von da wurden wir abgeholt und dann zum ersten Hof gefahren. Das war bei Sabine Klemme in Kalletal in Nordrhein-Westfalen", so Martina Koch.

Die vier Folgen werden zwar gerade erst ausgestrahlt. Gedreht wurden sie allerdings schon vor gut einem Jahr. Bei Familie Koch war es tatsächlich um die Weihnachtszeit. "Das Fernsehteam hatte mich gebeten, den Weihnachtsbaum noch stehen zu lassen. Das habe ich auch getan. Aber mit der Zeit war wirklich Vorsicht angesagt, denn wenn man an den Baum kam, dann nadelte er mächtig."

Glück hatte Martina Koch mit ihrem Menüvorschlag, dass die anderen Landfrauen Gans, Wild und Fisch auftischten. Da passte das mit der Roulade vom Rinderhof gut. Martina Koch hat sich nicht extra vorbereitet. "Als Hausfrau mache ich die öfter, da muss ich nicht probieren. Was ich gemacht habe, das war die Variation mit den Pilzen, weil es etwas Besonderes sein sollte", so die Köchin. Doch gibt sie zu, dass sie zuvor die Hof-Gäste, die Roulade bestellt haben, schon gefragt habe, ob es ihnen geschmeckt hat, ob sie etwas auszusetzen hätten, ob das Gericht gut angerichtet worden sei und die Portionen ausreichend gewesen seien. Einzig bei der Größe der Portionen habe sie nachregulieren müssen, dass diese nicht zu üppig ausfielen, sagt sie und lacht.

Apropos: Bei Kochs gibt es dieses Jahr zum Fest Fondue mit mehreren Fleischsorten.