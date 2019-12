Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jahrzehntelang gehörte es zusammen: Heiligabend, Lindenallee, Turmblasen, Helga Böhm. Die Seniorin hat viele Jahre lang den Balkon ihrer Wohnung in der Lindenallee 36 zur Verfügung gestellt, damit von dort Bläser am 24. Dezember weihnachtliche Weisen spielen können.

Das "Turmblasen" gehört für viele Eisenhüttenstädter längst zur Tradition. Auch in diesem Jahr wird es wieder stattfinden. Allerdings sind die Bläser in diesem Jahr von einem anderen Standort zu hören. Nachdem Helga Böhm ausgezogen ist, steht der traditionelle Standort nicht mehr zur Verfügung. "Ein neuer Balkon in luftiger Höhe musste gefunden werden. Dank der Unterstützung der Gebäudewirtschaft ertönen nun die weihnachtlichen Klänge, vom Balkon im 3. Obergeschoss in der Lindenallee 11 – schräg gegenüber vom Hochhaus", teilte die Stadtverwaltung mit.

Los geht es wieder um 16 Uhr, wenn der Vorhang beim Weihnachtsmusical "Snowy und das schönste Geschenk" im Friedrich-Wolf-Theater gefallen ist. Die sechs Musiker, Chris Görlitz, Bruno Walter, Arno Märker, Heiko Reichmuth, Ralf und Toni Schiller, lassen weihnachtliche Stücke und Lieder erklingen, um die Eisenhüttenstädter besinnlich auf die Weihnachtsfeierlichkeiten einzustimmen.

Das Team vom Restaurant- und Veranstaltungsservice "C’est la vie" sorgt dafür, dass die Besucher mit heißen Getränken wie Glühwein oder Kinderpunsch versorgt werden.