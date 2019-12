Simone Weber

Ribbeck Zum Kreisparteitag der havelländischen CDU trafen sich 69 der insgesamt 503 Mitglieder im Schloss Ribbeck, in dessen Mittelpunkt die alle zwei Jahre stattfindende Wahl zum Kreisvorstand stand.

"Seit Januar 1994 bin ich nun Kreisvorsitzender der Havelländer CDU. Bereits vor Wochen hatte ich angekündigt, dass ich nicht noch einmal für dieses Amt kandidieren muss", so Dieter Dombrowski am Ende seines Berichtes. "Aber ich wurde angesprochen, ob ich nicht doch weiter machen könne. Das will ich gern tun, auch um einen ordentlichen Übergang zu schaffen. Aber in zwei Jahren werde ich als Kreisvorsitzender nicht mehr kandidieren." Von 68 abgegebenen Stimmen erhielt der Bahnitzer mit 56-Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen, bei fünf Enthaltungen, 88,8 Prozent Zustimmung.

Zur Wahl seiner vier Stellvertreter gab es etwas mehr Überraschung, auch wenn dieser Wahlvorschlag so im Vorfeld abgestimmt war. Der ebenso langjährige Stellvertreter wie Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger zog sich aus dem engeren Vorstand der Kreis-CDU zurück, kandidierte als einer der zehn Beisitzer und erhielt unter 15 Kandidaten 41 der 68 abgegebenen Stimmen. Für ihn kandidierte der bisherige Beisitzer und Steckelsdorfer Ortsvorsteher Corrado Gursch als neuer stellvertretender Vorsitzender und wurde mit 52 der 65 abgegebenen Stimmen und 80 Prozent gewählt. Uwe Feiler (Spaatz) erhielt mit 60 Ja-Stimmen 94,3 Prozent, Michael Koch (Brieselang) mit 57 Stimmen 87,7 Prozent und Barbara Richstein (Falkensee) mit 54 Stimmen 83,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als Schatzmeister wurde Holger Schiebold (Milow) und als Mitgliederbeauftragter Wilhelm Paul Wieland (Nauen) wiedergewählt.

"Mit über 80 Prozent gaben die Mitglieder der Landes-CDU ein deutliches Votum für den Koalitionsvertrag ab. Mit Bildung der neuen Brandenburger Koalitionsregierung konnten wir mit drei Ministern und einem Staatssekretär drei Ministerien besetzen", so Dieter Dombrowski. "Jetzt muss es uns auch gelingen, durch gute Sacharbeit verlorengegangene Wähler wieder zurückzugewinnen", ergänzte der Schönwalder Bürgermeister Bodo Oehme, auch in Hinblick auf die in zwei Jahren stattfindenden Bundestagswahlen. Auch Landrat Roger Lewandowski bezog sich in seiner Rede auf die Landespolitik. "Der bisherige Landesentwicklungsplan beschränkt die ländliche Entwicklung der Räume, die nicht an Infrastrukturlinien, wie Bahntrassen, liegen", so der Landrat. "Dieser Landesentwicklungsplan muss geändert werden. Der Landkreis hat dazu schon entsprechende Vorschläge gemacht."

Zum Kreisparteitag wurden zwölf Havelländer für ein rundes Mitgliedsjubiläum in der CDU geehrt. Unter anderem 50 Jahre Mitglied in der CDU sind Hans-Hermann Thiem aus Nennhausen und Edmund Oppelt aus Rhinow. Die Rathenowerin Gerda Büge ist in diesem Jahr 70 Jahre CDU-Mitglied. Nur noch ein Jahr entfernt von diesem sehr seltenen Jubiläum ist der Ketziner Arnold Henschke.