Von Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Vivian Wolter musste eine Weile suchen, bis sie das passende Kostüm in einem Karnevals-Laden fand. "Die meisten Outfits für Weihnachtsfrauen sind auf sexy gemacht", sagt die 40-Jährige. Sie sieht auch so sehr attraktiv aus mit dem roten Kleid, der langen Perücke und den langen weißen Handschuhen. Letztere seien besonders wichtig, betont die Berlinerin. "Weihnachtsfiguren sind magische Personen, wenn man die menschlichen Hände sieht, nimmt das die Illusion."

Und die will sie verkörpern, wenn auch nicht im klassischen Sinne. Sie und eine Kollegin sind die ersten Weihnachtsfrauen, die man für die private Geschenke-Übergabe buchen kann. Das Angebot ist noch völlig neu. "Die Zeiten, in denen nur bärtige Männer bescheren, sind vorbei", findet Frederik Tholey von Weihnachtsmann2Go. Vor zwei Jahren haben er und sein Compagnon das arbeitslose Personal des Studierendenwerks übernommen, das seit 1949 Weihnachtsmänner für das Familienfest vermittelt.

Mit der Etablierung der Weihnachtsfrau möchte Tholey auch einen persönlichen Beitrag zur Gleichstellung von Männern und Frauen leisten. "Wir sind zuversichtlich, dass im toleranten Berlin Familien auch Weihnachtsfrauen engagieren werden. "Ich persönlich würde das machen."

Vivien Wolter erfuhr im Radio von der Idee, meldete sich sofort bei der Vermittlungsagentur und machte einen Workshop. Im normalen Leben arbeitet sie an der Rezeption eines Start Ups. Bei dem neuen Nebenjob gehe es ihr überhaupt nicht ums Geld, betont sie. "Meine Kinder feiern Heiligabend bei meinem Ex-Mann, ich bin alleine und will etwas Sinnvolles in der Zeit tun."

Den Gedanken, das alte patriarchalische Bild des Bescherers mit Rute und Rauschebart aufzulösen, findet sie super und wichtig. "Heute gehen ja Papa und Mama arbeiten, also wieso soll nicht auch eine Frau die Geschenke bringen?".Sich als Weihnachtsmann, zu verkleiden und die Stimme verstellen, würde sie aber nicht. "Ich will die weibliche Seite zeigen, die sensible, einfühlsame." Auch, weil mancher altbackener Weihnachtsmann für Kinder eher bedrohlich als besinnlich rüberkommt. Die Berlinerin erinnert sich da an ihre eigene Kindheit. "Ich habe damals sogar geweint, als plötzlich ein fremder Mann im Wohnzimmer stand."

Wolter dagegen fühlt sich gerne in andere Menschen ein, versucht ihre Aura aufzunehmen und darauf zu reagieren. Vor kurzem hat sie eine Zusatzausbildung als Life-Coach gemacht. "Ich freue mich auch schon auf die Elterngespräche." Vor jedem Besuch rufen die Bescherer bei den Familien an, notieren in ihrem goldenen Buch persönliche Dinge.

Und falls die Sache mit der Weihnachtsfrau floppt? "Dann werde ich ein Kinderkrankenhaus oder ein Hospiz besuchen und dort die Kleinsten glücklich machen."