René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wer hätte das gedacht über Optiks letzten Punktspielgegner des Jahres? Der SV Lichtenberg 47 befand sich zu Beginn der Saison noch mit dem FSV auf Augenhöhe. Jetzt ist das anders.

Der Aufsteiger aus Berlin verlor sogar das erste direkte Aufeinandertreffen der Saison mit 0:1. Nun steht am Samstag das Rückspiel in Rathenow an. Es ist jetzt das Duell des Tabellenachten beim 16. der Regionalliga Nordost. Die Lichtenberger haben bereits sieben Mal gesiegt, fünf Remis stehen zu Buche. Insgesamt 26 Punkte haben sie gesammelt. Der FSV Optik kommt bei drei Siegen und sechs Remis auf 15 Punkte. Die Rollen sind anscheinend klar verteilt: Die 47er kommen als Favoriten ins westliche Havelland, wobei der FSV eine Revanche verhindern will. Das Spiel beginnt um 13.30 Uhr.