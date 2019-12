Steffen Baumgart freut sich auf das Duell

Trainer Steffen Baumgart von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verspürt große Vorfreude auf das erste Bundesliga-Spiel gegen seinen Ex-Club Union Berlin. "Das ist ein Spiel, das für mich immer eine Besonderheit hat. Das wird auch in zehn Jahren noch so sein", sagt Baumgart. Der ehemalige Kapitän hatte von 2002 bis 2004 69 Pflichtspiele für die Eisernen absolviert. "Das Größte ist doch, dass beide Mannschaften in der Bundesliga sind. Das sind zwei Mannschaften, die nicht jeder auf der Rechnung hatte, dass sie dahin gehören. Ich hoffe, dass wir das lange erleben werden und erleben können."⇥sid