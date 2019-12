Jürgen Rammelt

Rheinsberg Es war ein einziges Gewimmel am späten Mittwochnachmittag in der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule, die zum Bildungscampus Rheinsberg gehört. Im Rahmen des Rheinsberger Adventskalenders hatte die Primarstufe in die offene Schule eingeladen. Neben den Mädchen und Jungen, die sowieso die Einrichtung besuchen, waren zahlreiche Mütter und Väter, Großeltern und Geschwisterkinder der Einladung in die Schule gefolgt.

Bereits im unteren Korridor lockte ein herrlicher Duft die Besucher an. Es war ein großer Kuchenbasar, der förmlich zum Schlemmen einlud. Gebacken hatten die Kuchen einige Eltern. Den Verkauf organisierten die Kinder, die von einigen Pädagogen unterstützt wurden. Wer es deftiger wollte, der musste sich auf den Schulhof begeben, wo mit Bratwürsten vom Grill der Hunger gestillt werden konnte.

In der ersten Etage, wo die Erstklässler ihren Unterricht erhalten und sich der Hort befindet, gab es allerdings noch mehr zu entdecken. So konnten die künftigen Abc-Schützen Materialien der ersten Klasse kennenlernen und erfahren, was sie in der Schulanfangsphase erwartet.

Auch Hort vorgestellt

Ebenso stellte sich am Mittwoch der Hort der Schule vor. Es konnten die Räume besichtigt werden und es gab Bastel- und Spielangebote. Außerdem stimmten alle A-Klassen mit einem 15-minütigem kulturellen Programm auf die Weihnachtszeit ein. Es wurden Lieder gesungen und es kamen Gedichte und kleine Sketche zur Aufführung.

Doch das war längst nicht alles, was die Besucher im Schulhaus erleben durften. Für Staunen sorgten besonders die Kunstwerke der Arbeitsgemeinschaft Keramik, die auch gekauft werden konnten. Zum Angebot gehörten Räucherhäuser und -bäume, lustige Figuren und Geschenke-Anhänger. Aber auch von den Schülern gebastelte Weihnachtsdekoration wie Sterne, gestaltete Tannenzapfen und Ketten gehörten auf dem Kreativbasar zu den Angeboten. Es war ein Kommen und Gehen. Wer Fragen hatte, konnte sich an die Lehrer wenden. Es war einmal mehr zu spüren, dass die Veranstaltung von den Eltern angenommen wurde und den Kindern einen Riesenspaß gemacht hat.