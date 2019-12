GZ

Gransee Bereits zum zehnten Mal wird im Landkreis Oberhavel eine Berufsorientierungstournee (BOT) für Lehrkräfte und weiteren Multiplikatoren der Berufsberatung durchgeführt. Die Auftaktveranstaltung fand am Mittwoch bei der Säbu in Gransee statt.

Lehrkräfte aus Gransee und Oranienburg, vorwiegend aus dem Bereich Wirtschaft, Arbeit, Technik (WAT), informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten bei der Firma. Im Schuljahr 2019/2020 werden noch weitere vier Stationen in der Region folgen.

Nach den Grußworten des stellvertretenden Landrates Egmont Hamelow, der die Tour als ein sehr gutes Element der Berufsorientierung sieht, führte Betriebsleiter Bernd Buchhold die Teilnehmer durch die zwei Produktionshallen, wo geschweißt, gemalert, gehämmert, zusammengefügt, gesägt und konstruiert wird.

Seit 1924 fertigt das Familienunternehmen Säbu Raumsysteme und Lagersysteme in Deutschland, heute an den Produktionsstandorten Morsbach (NRW) und seit 1992 in Gransee. Das Unternehmen erstellt im Modulbau schlüsselfertig Gebäude in Stahlbauweise. Büro- und Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Schulen, Gebäude für Medizin und vieles mehr. Im Containerbau werden Raumcontainer, Wohncontainer, Sanitärcontainer für den weltweiten Einsatz gefertigt. Auch das Militär in Krisenregionen wird mit eigens konstruierten Containern beliefert.

Industrie- und Konstruktionsmechaniker bildet Säbu Gransee aktuell aus. "Die Grundrechenarten sollte der potenzielle Auszubildende schon beherrschen", sagte Bernd Buchhold. Ein hohes Vorstellungsvermögen, befriedigende Leistungen in Physik, Chemie und Mathematik seien Grundvoraussetzungen, um diesen Job mit Freude zu erlernen. Primär aber zähle die Leistung und das Können und wer gut sei, werde auch gut entlohnt, so der Chef des Granseer Betriebes. Auch Tischler und Elektroniker sollen in Zukunft bei Säbu in Gransee ausgebildet werden. Die Ausbilder sind da, nur die Bewerber fehlen.