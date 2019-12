Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Daniela Kuzus Schreibtisch ist sehr ordentlich. Dort türmen sich keine Papierberge, nur ein paar Weihnachtskarten legt sie noch schnell ins Schubfach. Neuruppins Erste Beigeordnete macht gern kleine und große Studien. Derzeit testet sie, wie sie ihr eigenes Büro möglichst papierlos gestalten kann. "Nur für mich, als kleines Experiment", sagt sie. Einige andere, sehr viel größere Vorhaben will sie noch in der Neuruppiner Verwaltung und in der Stadt anschieben.

Seit dem 1. März ist Kuzu offiziell im Dienst. "Ich wurde auch gewählt, um den Generationswechsel im Rathaus zu begleiten", sagt sie. Die zweifache Mutter kommt aus einem, wie sie sagt, "sehr agilen Berufsfeld". Sie hat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet, viele Jahre auch im Ausland. Dass es in einer Verwaltung mitunter alles etwas langsamer vonstatten geht, hat sie schnell gemerkt. Doch der Wunsch, Abläufe zu verbessern, ist geblieben. Und der wird sich nun auf Neuruppin auswirken. "Der Satz ,Das haben wir schon immer so gemacht’ bremst mich nicht, auch wenn ich ihn zu Beginn mal gehört habe", sagt Daniela Kuzu. "Eine Verwaltung hat ja ein bestimmtes Image. Aber muss das auch so sein? Was können wir versuchen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?"

60 Mitarbeiter weniger

Eine Antwort sollte der Stadt Neuruppin möglichst schnell einfallen: Bis 2026 werden rund 60 Mitarbeiter dort aufhören zu arbeiten. Und das sind nur die, die in den Ruhestand gehen. Daher hat sich Daniela Kuzu, die auch fürs Dezernat Zentrale Verwaltung zuständig ist, an die Arbeit gemacht. Schließlich müssen schnelle Lösungen her. Das digitale Büro ist dabei nur ein Punkt. "Da müssen wir sowieso oft auf Land und Bund warten und können wenig selbst anstoßen." Die große Baustelle ist die Personalentwicklung im Rathaus.

Bis zum 20. Dezember läuft noch eine Mitarbeiterbefragung. Eine spezielle Arbeitsgemeinschaft mit 40 Mitgliedern aus Fachämtern, Kitas, Horten und anderen städtischen Einrichtungen wurde gegründet. Diese wird ab Februar ein Konzept erarbeiten und konkrete Vorschläge machen, wie die Situation verbessert werden kann. Darüber hinaus stehen in beiden Rathäusern Wahlurnen, in denen die Mitarbeiter Zettel mit Wünschen einwerfen können. Am Ende soll ein Leitbild samt Zielen für den Arbeitgeber Fontanestadt entstehen, auch Stärken und Schwächen werden herausgearbeitet. "Das ist eine Mammutaufgabe", sagt Daniela Kuzu.

Mehr Teilhabe von Kindern

Doch nicht nur im Rathaus, auch in der Stadt selbst hat die Erste Beigeordnete viel vor. Sie möchte die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen stärken. Ein neuer Kinder- und Jugendbeirat wird aufgebaut. "Er hat maximal 25 Mitglieder. Derzeit werden in den Schulen Vertreter gewählt", so Kuzu. Die drei jüngsten Stadtverordneten – Maximilian Kowol (Grüne), Jenny Salzwedel (Linke) und Friedrich Krüger (FDP) – hätten sich bereiterklärt, dort mitzuarbeiten. "Wir hoffen, dass die Belange der Kinder und Jugendlichen dadurch auch in der Stadtverordnetenversammlung Gehör finden." Daniela Kuzus Vorstellung ist es, dass in dem Beirat auch Beispiel-Entwürfe erarbeitet und behandelt werden. "Das ist eine Art Bildungsmaßnahme, zeigt aber auch, wie junge Menschen Neuruppin in 20 oder 30 Jahren sehen." Die Erste Beigeordnete selbst wird den Beirat in den ersten Jahren begleiten.

Früher gab es die Stadtgespräche in Neuruppin, doch sie sind längst eingeschlafen. Doch die Befragung der Einwohner ist Daniela Kuzu ein großes Anliegen. Ob das über die Website der Stadt möglich wäre, wird sich zeigen. "Oder vielleicht übers Bürgerbüro, das ja viele Menschen besuchen", überlegt sie. Ein kleines Tablet am Aus- oder Eingang mit monatlich drei bis fünf Fragen: Das sollte schnell zu machen sein. Dass aber beispielsweise vor bestimmten Projekten mit den Menschen gesprochen wird, die diese betreffen, ist ihrer Meinung nach unerlässlich.

"Viele Menschen sagen mir: ‚Wir sind mehr als Fontane’", berichtet Daniela Kuzu. "Aber was sind wir eigentlich? Wofür steht Neuruppin?" Soll es der Kulturtourismus sein? Oder doch lieber der Gesundheitstourismus? Die Stadt müsse ein klares Ziel haben und darauf hinarbeiten, eine "Stadtmarke" zu werden.

Gewählt wurde Daniela Kuzu für acht Jahre. Genug Projekte für diese Zeit hat sie sich auf jeden Fall vorgenommen.