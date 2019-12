Brandenburg an der Havel

© Foto: Town and Country

BRAWO

Brandenburg Der Verein CVJM Brandenburg an der Havel e.V. erhielt für sein Engagement für die aktive Freizeitgestaltung von Kindern eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Der Verein bietet seit 2018 im Bereich Erlebnispädagogik eine Pfadfindergruppe für Kinder von acht bis zwölf Jahren, unabhängig von ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund, an.

In der Pfadfindergruppe des CVJM Brandenburg an der Havel e.V. erlernen Kinder unter anderem den Umgang mit ihrer Umwelt, Gemeinschaft sowie verantwortungsvolles Handeln. Neben dem Naturschutz stehen auch Geländespiele, Geschichtenerzählen am Lagerfeuer, Klettern, Bogenschießen oder spannende Erlebnistouren auf dem Programm.

"Die Pfadfindergruppe besteht seit Herbst letzten Jahres und befindet sich noch im Aufbau. Wir veranstalten Pfadfindertage, um gezielt weitere Kinder anzusprechen und ihnen die gemeinsamen Erlebnisse in der Natur nahe zu bringen", erklärt Wolfgang Thörner, Projektleiter der Pfadfindergruppe.

Mit Hilfe der Spende der Town & Country Stiftung kann der Verein in Pfadfinderkleidung und weitere Ausrüstungsgegenstände, wie Schnitzmesser, Töpfe für das Lagerfeuer oder Seile investieren. Dieses Material ist eine wichtige Grundlage für den weiteren Ausbau der Angebote für die jungen Pfadfinder.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des CVJM Brandenburg an der Havel e.V. Die Übergabe eines symbolischen Schecks fand im Town & Country Musterhaus der EVIRA Hausprojekt GmbH statt.

Michael Frahn, Botschafter der Town & Country Stiftung, würdigte das Projekt: "Der Verein fördert nicht nur die sinnvolle Freizeitgestaltung der Kinder, sondern auch die Ausbildung ihrer sozialen Kompetenzen. Das finde ich überaus unterstützenswert."

Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert.