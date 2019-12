Der Müll wurde am See verteilt. © Foto: Gemeinde Oberkrämer

Offenbar stammt der Abfall von Abrissarbeiten an einem Dach. © Foto: Gemeinde Oberkrämer

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Das Thema der illegalen Müllentsorgung beschäftigt weiterhin die Behörden in Oberhavel. In Oberkrämer kam es nun zu einer weiteren illegalen Entsorgung. "Aufgrund eines Hinweises musste die Ordnungsbehörde im Landschaftsschutzgebiet ‚Am Mühlenstein’ in Vehlefanz diese Abfälle feststellen", sagt Bauamtsleiter Dirk Eger.

Die Abfälle, die offenbar von Abrissarbeiten an einem Dach stammen, wurden am Donnerstag gesichtet. Die Gemeinde sucht nun jemanden, der möglicherweise etwas gesehen hat. Dirk Eger: "Wer kann Hinweise geben (gern auch vertraulich)? Wer kann diese Big Bags einer Baustelle zuordnen?" Hinweise können unter 03304 393214 oder an info@oberkraemer.de durchgegeben werden.

Wie Eger informiert, wurde die Tat durch den Außendienst der Gemeinde dokumentiert. Zudem wurde beim Umweltamt des Landkreises eine Anzeige erstattet. "Der Landkreis wird nun prüfen, ob die Schwelle zu einer Umweltstraftat überschritten ist und die fachgerechte Entsorgung veranlassen", so der Bauamtsleiter.