Manuela Bohm

Milow/Premnitz (MOZ) Erste Sichtbare Zeichen zeugen davon, dass die Brücke bei Milow über die Havel erneuert werden wird. Baumfällarbeiten haben in dieser Woche begonnen und werden nach Auskunft der Arbeiter vor Ort am Dienstag nächster Woche abgeschlossen. Dann sind rund 300 Bäume gefällt worden - auf beiden Seiten der Havel, von Premnitz kommend am linken Straßenrand. Die meisten der gefällten Gehölze waren noch von geringen Umfang die wenigsten alt und gestandene Bäume, erklärten die Baumfäller.

Um den Neubau der Brücke zu realisieren, wird die noch bestehende Brücke abgerissen. Um den Verkehr über den Fluss dennoch zu gewährleisten, wird neben dem Bereich wo alte und künftige Brücke Premnitz und Milow verbinden, eine Behelfsbrücke errichtet. Fahrzeuge könne diese nutzen, während die neue Brücke errichtet wird.