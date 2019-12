Th. Messerschmidt

Briest (BRAWO) Die Kläranlage Briest der BRAWAG hat einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur energieautarken Kläranlage erreicht. Bereits seit 2015 erzeugen zwei Blockheizkraftwerke mit 250 Kilowatt elektrischer Leistung aus dem im Klärprozess anfallenden Gas Strom und Wärme, die wiederum für den Klärprozess benötigt werden. Damit deckt die Kläranlage bereits 65 Prozent ihres gesamten Energiebedarfs ab – und landet nun bei 70%: Die BRAWAG hat im Herbst 2019 eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die auf bestehenden Gebäudedächern mit passender Ausrichtung und Statik installiert wurde.

Die Anlage, die mit ihren ca. 70 Kilowatt Spitzenleistung die gleiche Strommenge erzeugt, die ca. 30 Haushalte im Jahr verbrauchen, speist vollständig in das interne Netz der Kläranlage ein. Durch die verwendeten, sehr leistungsstarken Solarmodule kann aus der vorhandenen Fläche das Maximum herausgeholt werden – gegenüber früheren Anlagen produziert die Anlage bis zu 50% mehr Strom auf der gleichen Fläche. Die Investitionskosten beliefen sich auf ca. 90.000 Euro.

Mit dieser neuen Anlage erzeugt die Kläranlage nun bereits fast 70% ihrer benötigten Energie selbst.

"Um das Ziel der energieautarken Kläranlage zu erreichen, ist auch für die anstehenden weiteren Bauprojekte die Bedachung mit Photovoltaik-Modulen fest eingeplant und wir prüfen weitere regenerative Erzeugungsmöglichkeiten auf dem Gelände der Kläranlage", so BRAWAG-Geschäftsführer Uwe Müller. CO2 einzusparen sei das große Ziel, allerdings ist auch jede Kostensenkung willkommen. Und da im Klärwerk Briest jährlich etwa 2,2 Mio. Kilowattstunden Strom "verfeuert" werden, bleiben bei 70-prozentiger Eigenproduktion immerhin noch 660.000 kw/h für den Einkauf. Laut BRAWAG-Experten könnte eine Kleinwindkraftanlage den Restbedarf decken, was es durchzurechnen gilt. Vorerst macht der BRAWAG ein anderer Kostenfaktor mehr Sorgen: Abgesehen davon, dass immer neue Filterstufen fürs Abwasser gefordert werden, um noch kleinere Partikel auffangen zu können, explodieren gegenwärtig die Kosten für den Klärschlamm. 4.500 Tonnen davon hat die BRAWAG jährlich zu entsorgen, was bislang für 20 Euro die Tonne gelang. Dank Ausbringung auf den Acker. Damit ist Schluss und die Verbrennung mit 90 Euro je Tonne Klärschlamm 4,5-mal so teuer, zumal die Kapazitäten kaum reichen.