Silvia Passow

Falkensee Die Planung für den Falkenseer Gutspark steckt im Grunde noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Am Mittwoch stellten Baudezernent Thomas Zylla und die beauftragten Planer, Thomas Trautmann und Georg Balzer, den Masterplan zum Gutspark vor. Also eine Rahmenplanung, bei der nicht die Einzelheiten im Fokus stehen, sondern erst einmal die Entwicklung geplant wird.

Dennoch wollten es einige der rund 50 Besucher vieles wissen und stellten detaillierte Fragen. Die wenigsten davon konnten zu diesem Zeitpunkt beantwortet werden. Viele der Ideen, Anregungen und Kritikpunkte wurden von Seiter der Planer und der Verwaltung aber aufgenommen.

Spiel, Spaß, Erholung und Aufenthaltsqualität für möglichst alle Falkenseer schaffen, dieser Gedanke steht im Vordergrund und ist maßgeblich für die Planer. Wie Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, der für den Seniorenbeirat an der Veranstaltung teilnahm, feststellte, verfüge längst nicht jeder Einwohner der Stadt über einen eigenen Garten. Mehr Geschosswohnungsbau heißt auch, dass die Nachfrage nach Naherholungsangeboten steigt.

Dem Grundsatz, eine grüne Oase, die für alle Altersgruppen etwas bereithält, folgen die Planer in beiden vorgestellten Varianten. Die Möglichkeit eines Cafés am Marktplatz taucht in beiden Plänen auf, dazu Spielplätze, Blumenrabatten, Bäume und Bänke, die zum Verweilen einladen. Die Sprayerwände am Saftladen sollen etwas verrückt werden, dort in der Nähe könnet eine kleine Tribüne aufgebaut werden. Schule, Hort und Kirche als unmittelbare Nachbarn sollen eingebunden und die einzelnen Bereiche des Parkes verbunden werden. In Richtung Schlaggraben soll das naturbelassene Wäldchen bleiben und auch der Teich an der Stadthalle bleibt. Am Schlaggraben endet das Areal Gutspark, mehrere Besucher würden gern die Festwiese in die Parkanlage aufnehmen.

Was die beiden vorgestellten Varianten unterscheidet, sind die Strukturen. In beiden Planungen sind die Trampelpfade verschwunden. Es gibt reguläre Zugänge und Wege führen durch das Areal. Dabei ist Variante A an den klassischen Landschaftsparks orientiert, geschwungene Wege führen durch das Gelände. Variante B ist der moderne Stadtpark mit geraden Wegen. Vorteil der Variante A ist, dass man die vorhandenen Bäume besser integrieren könnte. Die Wege könnten einen Bogen um den Baum beschreiben. Variante B eignet sich mit Blick auf Aktivitäten im Park. Hier könnte, zum Beispiel für Marktstände die Wege verbreitert werden.

Bäume werden sehr wahrscheinlich fallen, sagen die Planer, allerdings wollen sie gerade möglichst viele der alten Bäume ins Konzept integrieren. Es gibt vier Naturdenkmäler im Gutspark, eine Eiche, eine Eibe und zwei Blutbuchen, die werden in der Planung berücksichtigt, heißt es. Ansonsten gibt es einiges, was die Planer nicht wollen. Das Vereinshaus der Kleintierzüchter bezeichnen sie als Fremdkörper im Park. Es soll kein Kino oder Theater geben und auch keine Parkplätze auf dem Areal entstehen. Keine Sanitäranlagen und auch kein Wasserspielplatz, wie er immer wieder mal diskutiert wurde. Die Belaubung würde für einen solchen Spielplatz zum Problem, sagen die Planer. Außerdem erfordert ein Wasserspielplatz Maßnahmen durch die Stadt, Hygiene muss eingehalten werden, das Wasser müsse Trinkwasserqualität haben. Für Baudezernent Zylla wäre der Gutspark nicht der geeignete Platz, ausschließen möchte er eine solche Anlage für Falkensee aber nicht, nur eben an anderer Stelle. Ein kleinere Spielmöglichkeit mit Wasser wäre aber durchaus machbar, so Zylla.

Die Vertreter des Beirates zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung hätten gern befestigte Wege, die berollbar sind und regen den Bau eines barrierefreien Spielplatzes an. Barrierefreie Toiletten wünschen sich beide Beiräte. Ein Budget für die Planungen im Park und eine Prioritätenliste gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht. Gewünscht und angeregt wird von den Besuchern die Einbeziehung von Wasser, sei es als Brunnen oder Teich. Hoffmeyer-Zlotnik möchte für die Senioren auch sonnige Sitzplätze haben und Bewegungsangebote für ältere Menschen. Ein Tiergehege wird angeregt.

Gerade für Letzteres wird ein weiterer Punkt wichtig. Wie schützt man den neu angelegten Park vor unerwünschter Nutzung? Gegenwärtig wird der Park besonders in den Abendstunden für Trinkgelage genutzt. Die leeren Flaschen landen selten in den vorgesehenen Behältnissen. Zerschlagene Flaschen im Becken eines Wasserspielplatzes oder in Tiergehegen dürften nicht der Gesundheit zuträglich sein. Zylla bestätigt, dass hier das Ordnungsamt tätig werden muss. Eine Anfrage bei der Polizei, ob der Park als Kriminalitätsschwerpunkt dort geführt wird, hat die Stadt laut Zylla gestellt, man warte noch auf die Antwort.