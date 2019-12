DPA

New York (dpa) Der frühere NBA-Chef David Stern hat sich nach Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einer Notoperation unterzogen.

Der 77-Jährige habe eine Hirnblutung erlitten, wie die NBA mitteilte. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei David und seiner Familie." Stern führte die Liga 30 Jahre lang an, in seiner Zeit wuchs die Liga wirtschaftlich stark. Er trat im Februar 2014 zurück, sein Nachfolger ist der heutige Commissioner Adam Silver. Stern wurde 2014 in die Naismith Memorial Basketball Ruhmeshalle aufgenommen und war zuletzt noch im Auftrag der NBA auch international unterwegs.