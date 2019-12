Brandenburg an der Havel

© Foto: Stadt Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Auch in diesem Jahr verkauft der städtische Forstbetrieb Weihnachtsbäume aus dem Stadtwald. Morgen können zwischen 10 und 16 Uhr auf einem eigens für Weihnachtsbäume angelegten Waldstück Blautannen selbst geschlagen werden. Wem das zu beschwerlich ist, dem helfen die städtischen Waldarbeiter.

Die Weihnachtsbaumfläche befindet sich am Fohrder Berg (B102 Brandenburg in Richtung Rathenow am Ende des Waldes rechts abbiegen, Hinweisschilder werden aufgestellt). Die Bäume kosten je nach Größe zwischen 15 und 25 Euro.

Für das leibliche Wohl ist mit deftiger Erbsensuppe und heißen Getränken ebenfalls gesorgt.

In der darauf folgenden Woche, vom 16. bis 21. Dezember, werden dann täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geschlagene Weihnachtsbäume im Eichendorffweg, am Feuerwachturm verkauft. Hier gibt es neben Blautannen auch Kiefern und Fichten.