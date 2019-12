Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Die Afrikanische Schweinepest naht! Sie wird durch ein Virus ausgelöst, das ursprünglich nur in Afrika vorkam. Seit 2014 tritt es auch im östlichen Europa auf und wandert seitdem langsam weiter in Richtung Westen. Mitte November dieses Jahres wurde es erstmals bei Schweinen in Westpolen, nicht weit entfernt von der Grenze zum südlichen Brandenburg, bei verendeten Wildschweinen nachgewiesen. Auch in Belgien gab es schon Fälle. Erst in dieser Woche hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung verkündet.

Dazu zählt auch, dass Verbraucher keine Schweinefleischprodukte aus Polen nach Brandenburg mitbringen sollten. Denn das Virus kann in Fleischwaren bis zu sechs Monate ansteckungsfähig bleiben. Gefährlich für den Menschen ist es aber nicht. Auch andere Tiere sind vor ihm sicher. Haus- und Wildschweine sind jedoch in Gefahr. Je nach Krankheitsverlauf liegt die Sterblichkeit bei 100 Prozent. Die Ansteckung erfolgt dabei über Blut, Kot, Harn oder Nasensekret, aber eben auch über Essensreste. Das Virus kann auch über Fahrzeuge und Jagdausrüstung verbreitet werden, weswegen hier besondere Vorsicht geboten ist. Nach zwei bis 14 Tagen Inkubationszeit bricht die Krankheit aus.

Wie Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag verkündete, soll vor allem die Fallwildsuche - also das Suchen nach verendeten Wildschweinen - sowie die Bejagung und die Untersuchung von Tierkörpern intensiviert werden. Dazu soll flächendeckend in den Landkreisen Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz sowie in den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus die Bejagung zur Bestandsreduzierung verstärkt werden. Die verstärkte Fallwildsuche soll vor allem in einem Abstand von der polnischen Grenze aus bis circa 15 Kilometer ins Landesinnere in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree sowie in Frankfurt (Oder) erfolgen.

Bisher schicken landesweit die Jäger auf freiwilliger Basis Proben von verendeten Wildschweinen zur Untersuchung ein. Dies soll in den grenznahen Gebieten nun ebenfalls per Anordnung geschehen. Außerdem wird die Aufwandsentschädigung für Auffinden und Beprobung von verendeten Wildtieren von 30 auf 50 Euro erhöht.

Sollte ein infiziertes Wildschwein gefunden werden, werden Zonen eingerichtet, in denen unter anderem eine besonders starke Bejagung und Fallwildsuche sowie die unschädliche Beseitigung der Kadaver erfolgt. Für Besitzer von Hausschweinen ist es besonders wichtig, auf gute Hygiene zu achten und bei Freiland-Schweinen den Kontakt zu Wildschweinen zu verhindern. Jäger, die gleichzeitig Schweinehalter sind, haben nochmal eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Sollte die Afrikanische Schweinepest in einem Hausschweinbestand nachgewiesen werden, wie es im östlichen Polen schon vorgekommen ist, wird eine Tötung aller Tiere des Betriebs angeordnet.