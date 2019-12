Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Gute Nachrichten für viele Autofahrer: Die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Fehrbellin in Richtung Berlin sind fertig. Das teilte die Richtungsfahrbahn Berlin) erneuert. Das teilte die Havellandautobahn GmbH am Freitagmittag mit. Die Auf- und Abfahrt war seit dem 21. Oktober gesperrt. Am Freitagvormittag sollte die Sperrung wieder aufgehoben werden. "Damit ist die Zu- und Abfahrt wieder uneingeschränkt möglich. Wir danken allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Sperrung", hieß es in der Mitteilung.