Brandenburg Durch die Stadtverwaltung Brandenburg ergeht folgende Mitteilung: Wie bereits mitgeteilt, ist die Ampelanlage Spittastraße/Zentrumsring ausgefallen. Durch den Techniker wurde nunmehr festgestellt, dass eine Reparatur des für den Ausfall verantwortlichen Steuerteiles nicht mehr möglich ist. Der Einbau des neuen Steuerteiles wird so schnell wie möglich erfolgen. Ziel ist die Wiederinbetriebnahme der Ampel bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember. Zur Entlastung des Knotenpunktes wird der Verkehr von Plaue kommend in Richtung Rathenow, Nauen und Brandenburg-Nord über den Quenzweg und die Gördenallee geleitet. An der Spittastraße wird das Linksabbiegen auf den Zentrumsring untersagt. Es wird um Beachtung der geänderten Verkehrsführung gebeten.