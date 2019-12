Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Sie sind über längere Zeit müde und antriebslos, leiden unter Schuldgefühlen und Appetitlosigkeit. Depressionen und Angstzustände sind bei Brandenburgs Schülerinnen und Schülern auf dem Vormarsch. Darauf hat die Krankenkasse DAK am Donnerstag bei der Vorstellung ihres aktuellen Kinder- und Jugendreports aufmerksam gemacht. "Kinder mit ADHS fallen auf, Kinder mit Depressionen ziehen sich zurück", betonte DAK-Landeschefin Anke Grubitz. Leider sei die Krankheit immer noch ein Tabu. Betroffene würden viel zu lange still leiden. "Wir müssen aufmerksamer werden – in der Schule, in der Familie, im Sportverein", appellierte Anke Grubitz.

Laut DAK haben 6600 Schulkinder in Brandenburg eine diagnostizierte Depression oder Angststörung. Tendenz steigend. Die Kasse vermutet zudem eine hohe Dunkelziffer.

Erst spät in Behandlung

Die Depressionsanfälligkeit nehme ab 14 Jahren stark zu. Mädchen seien deutlich häufiger als Jungen betroffen, weil sie oft dazu neigen, seelische Konflikte nicht nach außen zu tragen. Das Krankheitsrisiko erhöhe sich, wenn die Kinder oder auch deren Eltern bereits mit anderen gesundheitlichen Leiden zu kämpfen haben. Statistisch auffällig sei, dass sich Mädchen und Jungen in Brandenburg oft erst dann in Behandlung begeben, wenn die Depression bereits fortgeschritten sei. Dann seien meist mindestens fünfwöchige Klinikaufenthalte erforderlich, betonte die DAK-Chefin.

Was können die Familien im Land tun? Hendrik Karpinksi, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Niederlausitz, räumt ein, dass es für Eltern zuweilen schwierig sei, bei ihren Teenagern zwischen normaler pubertärer Unlust etwa auf Schule und Anzeichen für eine Depression oder eine Angststörung zu unterscheiden. Er rät den Eltern: "Bleiben Sie immer feinfühlig, hellhörig und zuhörbereit!" Mütter und Väter sollten sich allerdings hüten, Schilderungen seelischer Konflikte zu bewerten oder eine schnelle Lösung der Probleme zu versprechen. "Das empfinden Kinder, die sich geöffnet haben, wie eine Beleidigung", warnt Karpinski.

Er ist jedoch davon überzeugt, dass es der richtige erste Schritt ist, seelische Probleme von Kindern und Jugendlichen mit der gebotenen Sensibilität innerhalb der Familie zu thematisieren. "Das ist meist besser als der Gang zum Experten", findet der Mediziner. "Die Kompetenz der Familien im Umgang mit psychischen Problemen sollte gestärkt werden. So können viele Depressionen verhindert werden." Beispielhaft verwies Karpinski darauf, dass Eltern gemeinsam mit der Schule frühzeitig mögliche Lernprobleme von Kindern erkennen und sich um Lösungen bemühen sollten. Zudem sollte in den Blick genommen werden, dass etwa ungeklärte Bauch- oder Rückenschmerzen eine seelische Ursache haben können.

Erste medizinische Anlaufstelle bei seelischen Problemen könnten Haus- und Kinderärzte sein, ergänzte der Chefarzt. Einen schnellen Termin bei einem Kinder- und Jugend-Psychiater zu bekommen, sei hingegen in weiten Teilen Brandenburgs schwierig.

Die DAK setzt ebenfalls auf Prävention. Um die Zahl der Depressionen unter Kindern und Jugendlichen gering zu halten, habe man mit "fit4future" ein Programm zur Stressprävention an weiterführenden Schulen gestartet, sagte Kassenchefin Anke Grubitz. Und mit der kostenlosen und passwortgeschützten Software "Smart4me" könnten Kinder ab zwölf Jahren individuell am Rechner "ihre seelische Stärke trainieren".